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Рой Кин: приличная команда не даст "Ливерпулю" столько пространства

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Спартаком" в Лиге чемпионов (7:0).

"Ливерпуль" сейчас в отличной форме, команда играет в удовольствие, вчера для нее все сложилось комфортно. Атакующие футболисты наслаждались игрой, но серьезные проверки для "Ливерпуля" еще впереди. Пока команда побеждала только клубы поменьше, никого серьезного они не обыгрывали.

Их игру приятно смотреть, но столько свободного пространства и времени приличная команда им не даст", – передает слова Кина Daily Mail.
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 12:15
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24
(6)
№24 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Причем тут внутренние разборки?

А что ты пел бы,будь вы вчера там,задрот?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№23 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пока команда побеждала только клубы поменьше, никого серьезного они не обыгрывали

Рейтинг УЕФА:
32. Ливерпуль
63. Марибор
112. Спартак
Регистрация: 20.07.2009
№22 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вся беда в том, что цели надо было ставить адекватные и не летать в облаках. Думать о победе в Англии над Ливером просто глупость, которая обернулась таким фиаско.
Очень много вопросов к Каррере как в этом матче так и по сезону в целом.
Играть в открытый футбол с мотивированной командой Клопа на ее поле могут позволить себе не все ТОП клубы. Зто вам не РФПЛ и не Зенит с Краснодаром пинать, это как говорил Леня космос для наших клубов. Жесткий конечно урок для команды по счету, а результат был известен заранее.
Регистрация: 2.02.2012
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какие нафик приличия...это ж спортаг!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Gringo Starr,
Тебе свою оголтелость надо направить в правильное русло - бабушку через дорогу перевести, бомжу еды купить. Добрее надо быть, скоро НГ
Регистрация: 30.08.2009
№19 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Цитата: sanyapytilin
Стыдно за российский футбол...спасибо, спартак.

Ну в воскресение покажете как надо


Причем тут внутренние разборки?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№18 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (1)
online

smile Хоть кто то правду сказал!
Регистрация: 10.06.2016
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:19) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: sanyapytilin
Стыдно за российский футбол...спасибо, спартак.

Ну в воскресение покажете как надо
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Стыдно за российский футбол...спасибо, спартак.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 13:16) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: kuzz
Цитата: Gringo Starr
Цитата: kuzz
Gringo Starr,
Позорятся там все наши клубы, сборные и тд, еще раз ВСЕ!!!!
И не надо делать акценты на счете, ты как епаный хахол делящий всех на наших и не наших

Я написал тебе о 5 фактах почему свиньи конченные и ты на глазах посетителей данного сайта показал полное соответствие этим фактам.
Проиграть можно обидно, можно проиграть как например Ростов Баварии, а потом показать всей стране, что они бойцы, а можно лишь подтвердить закономерность как это сделал сраптальке. Это не просто поражение это отрезвляющий ушат с говном, который эта команда и ее болельщики заслуживали за боление против Краснодара в матче с сербами, за высокомерие, которое к реальности не имеет никакого отношения, за количество оголтелых дебилов на стадионе и.т.д., считающих деревней даже ливерпуль.

Таких дебилов хватает у многих команд, кто-то за Партизан топит против росклуба, кто-то за Цервену, кто-то в принципе против, еще раз это не только особенность одного Спартака, голову пора включать у каждой команды есть свой скелет в шкафу

Вашей команде и вам не поможет, то что вы считаете вчерашнее несчастным случаем. Это закономерность и когда осознание этого придёт к таким футболистам как Глушаков и Комбаров(знаю, что не играл) позор закончится. Но произойдёт ли это?
Регистрация: 29.10.2017
№14 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gringo Starr
Цитата: kuzz
Gringo Starr,
Позорятся там все наши клубы, сборные и тд, еще раз ВСЕ!!!!
И не надо делать акценты на счете, ты как епаный хахол делящий всех на наших и не наших

Я написал тебе о 5 фактах почему свиньи конченные и ты на глазах посетителей данного сайта показал полное соответствие этим фактам.
Проиграть можно обидно, можно проиграть как например Ростов Баварии, а потом показать всей стране, что они бойцы, а можно лишь подтвердить закономерность как это сделал сраптальке. Это не просто поражение это отрезвляющий ушат с говном, который эта команда и ее болельщики заслуживали за боление против Краснодара в матче с сербами, за высокомерие, которое к реальности не имеет никакого отношения, за количество оголтелых дебилов на стадионе и.т.д., считающих деревней даже ливерпуль.

Таких дебилов хватает у многих команд, кто-то за Партизан топит против росклуба, кто-то за Цервену, кто-то в принципе против, еще раз это не только особенность одного Спартака, голову пора включать у каждой команды есть свой скелет в шкафу
Регистрация: 30.08.2009
№13 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 13:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
да сразу было ясно что проиграют крупно...я как состав глянул все сразу понял до игры...думал сольют 5-1...и ставка моя вчера сыграла...
только дурни могли в открытый футбол играть с командой у которой все в одно касание...но каррера рискнул...если бы закрылись была бы другая игра...но нам нужна была только победа...
джикия играл уже с проблемами икроножной мышцы и естественно не успевал...а еще он вью класное давал что за салахом бегать не реально...я тогда подумал что он ненормальный такое говорить перед игрой...в результате получил и салаха и мбапе ...
а 7-0 или 2-0 разницы нет...просто бросились всем скопом на амбразуру хотев выиграть и получили сразу...ну а потом уже не играл никто...только Адриано...я промеса вообще в обороне не видел
но фаны сами просили карреру в атаку..и получили что просили
если бы закрылись то стали бы ныть о трусливом футболе и т д...
Регистрация: 18.07.2011
№12 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
Цитата: ckorp
Ну вот, серьезный человек, не болельщики, а заслуженный вполне человек сказал, что Спартак не серьезная и не очень приличная команда... так между строк.

И? Какой вывод ты сделал из сказанного?

Да, блин, ну какие выводы... вам меньше самомнения, поменьше надуваться от своего величия, ибо оно тут только у нас и прокатывает (но многие даже с этим не согласные). Делать выводы правильные. Учиться играть в футбол. А для всего нашего футбола: чиновников и функционеров (для которых все имеет место быть, кроме футбола) поменьше. И банальное: может быть, начинать плотно заниматься именно футболом, если он нужен стране и людям. Чего я сказал такого нового, это, и еще многое другое знает каждый тут на сайте находящийся человек.
Регистрация: 9.11.2010
№11 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: kuzz
Gringo Starr,
Позорятся там все наши клубы, сборные и тд, еще раз ВСЕ!!!!
И не надо делать акценты на счете, ты как епаный хахол делящий всех на наших и не наших

Я написал тебе о 5 фактах почему свиньи конченные и ты на глазах посетителей данного сайта показал полное соответствие этим фактам.
Проиграть можно обидно, можно проиграть как например Ростов Баварии, а потом показать всей стране, что они бойцы, а можно лишь подтвердить закономерность как это сделал сраптальке. Это не просто поражение это отрезвляющий ушат с говном, который эта команда и ее болельщики заслуживали за боление против Краснодара в матче с сербами, за высокомерие, которое к реальности не имеет никакого отношения, за количество оголтелых дебилов на стадионе и.т.д., считающих деревней даже ливерпуль.
Регистрация: 29.10.2017
№10 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 12:54) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Gringo Starr,
Позорятся там все наши клубы, сборные и тд, еще раз ВСЕ!!!!
И не надо ставить акцент на счете, ты как епаный хАхол делящий всех на наших и не наших
Регистрация: 30.08.2009
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:54) #
  • +2
  •  (4)

после этой игры много вопросов к Зениту.
как можно было проигрывать неприличной команде?


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 12:51) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: kuzz
Цитата: Gringo Starr
Цитата: kuzz
Цитата: Gringo Starr
5 фактов, почему свиньи дегенераты:
1. Проёб 0:7 - "К сожалению, таков уровень российского футбола"
2. Проёб 0:7 - "Ну, вышли бы в плофЛЧ, там бы нас сразу вынесли бы"
3. Проёб 0:7 - "А как кони сыграли с МЮ?"
4. Проёб 0:7 - "Чё, бомж, горит после Йебуды"
5. Проёб 0:7 - "Да мы этот Ливерпуль в 68-м нагибали со Старостиным и Цымбаларём"

И заметьте, никакого критического мышления по отношению к своей команде. Никаких попыток поискать причину в себе. Никакой воли бороться за честь и пытаться играть с сильными клубами. Лишь бы где попроше, где бы вот свой уровень на уровень всего рашкофутбола проецировать

А напомни ка какие выводы сделали кони после эннннного количества раз занимая 4-е место в группе ЛЧ или Зина после сраного Твенте, вы там бревна то из зенек своих в лесхоз свозите, помогите стране древесиной. Это все уровень нашего футбол, хоть через призму, хоть через клизму и не<!--filter:<!--filter:<!--filter:<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter--> обосабливаться.

Ты дурак? При чем здесь все это? 7 контрацептивов в новейшей истории наши клубы не получали на международной арене.

Дурик похоже здесь ты или забыл как сборная отхватывала 7 от португалов, это все одни и те же грабли

Я написал про клубы, проблемы с восприятием реальности? Прими тот факт, что Ваша команда унылое говно, которая постоянно позорится на международной арене. Прими реальность такой какая она есть без отождествления со всем нашим футболом. Давай, я верю, что ты уже сделал первый шаг к исцелению и познанию самоанализа.
Регистрация: 29.10.2017
№7 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 12:48) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gringo Starr
Цитата: kuzz
Цитата: Gringo Starr
5 фактов, почему свиньи дегенераты:
1. Проёб 0:7 - "К сожалению, таков уровень российского футбола"
2. Проёб 0:7 - "Ну, вышли бы в плофЛЧ, там бы нас сразу вынесли бы"
3. Проёб 0:7 - "А как кони сыграли с МЮ?"
4. Проёб 0:7 - "Чё, бомж, горит после Йебуды"
5. Проёб 0:7 - "Да мы этот Ливерпуль в 68-м нагибали со Старостиным и Цымбаларём"

И заметьте, никакого критического мышления по отношению к своей команде. Никаких попыток поискать причину в себе. Никакой воли бороться за честь и пытаться играть с сильными клубами. Лишь бы где попроше, где бы вот свой уровень на уровень всего рашкофутбола проецировать

А напомни ка какие выводы сделали кони после эннннного количества раз занимая 4-е место в группе ЛЧ или Зина после сраного Твенте, вы там бревна то из зенек своих в лесхоз свозите, помогите стране древесиной. Это все уровень нашего футбол, хоть через призму, хоть через клизму и не<!--filter:<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter--> обосабливаться.

Ты дурак? При чем здесь все это? 7 контрацептивов в новейшей истории наши клубы не получали на международной арене.

Дурик похоже здесь ты или забыл как сборная отхватывала 7 от португалов, это все одни и те же грабли
Регистрация: 30.08.2009
№6 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 12:44) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: kuzz
Цитата: Gringo Starr
5 фактов, почему свиньи дегенераты:
1. Проёб 0:7 - "К сожалению, таков уровень российского футбола"
2. Проёб 0:7 - "Ну, вышли бы в плофЛЧ, там бы нас сразу вынесли бы"
3. Проёб 0:7 - "А как кони сыграли с МЮ?"
4. Проёб 0:7 - "Чё, бомж, горит после Йебуды"
5. Проёб 0:7 - "Да мы этот Ливерпуль в 68-м нагибали со Старостиным и Цымбаларём"

И заметьте, никакого критического мышления по отношению к своей команде. Никаких попыток поискать причину в себе. Никакой воли бороться за честь и пытаться играть с сильными клубами. Лишь бы где попроше, где бы вот свой уровень на уровень всего рашкофутбола проецировать

А напомни ка какие выводы сделали кони после эннннного количества раз занимая 4-е место в группе ЛЧ или Зина после сраного Твенте, вы там бревна то из зенек своих в лесхоз свозите, помогите стране древесиной. Это все уровень нашего футбол, хоть через призму, хоть через клизму и не<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter--> обосабливаться.

Ты дурак? При чем здесь все это? 7 контрацептивов в новейшей истории наши клубы не получали на международной арене.
Регистрация: 29.10.2017
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 12:43) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gringo Starr
5 фактов, почему свиньи дегенераты:
1. Проёб 0:7 - "К сожалению, таков уровень российского футбола"
2. Проёб 0:7 - "Ну, вышли бы в плофЛЧ, там бы нас сразу вынесли бы"
3. Проёб 0:7 - "А как кони сыграли с МЮ?"
4. Проёб 0:7 - "Чё, бомж, горит после Йебуды"
5. Проёб 0:7 - "Да мы этот Ливерпуль в 68-м нагибали со Старостиным и Цымбаларём"

И заметьте, никакого критического мышления по отношению к своей команде. Никаких попыток поискать причину в себе. Никакой воли бороться за честь и пытаться играть с сильными клубами. Лишь бы где попроше, где бы вот свой уровень на уровень всего рашкофутбола проецировать

А напомни ка какие выводы сделали кони после эннннного количества раз занимая 4-е место в группе ЛЧ или Зина после сраного Твенте, вы там бревна то из зенек своих в лесхоз свозите, помогите стране древесиной. Это все уровень нашего футбола, хоть через призму, хоть через клизму и не<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter--> обосабливаться.
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 12:38) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: kuzz
Цитата: ckorp
Ну вот, серьезный человек, не болельщики, а заслуженный вполне человек сказал, что Спартак не серьезная и не очень приличная команда... так между строк.

И? Какой вывод ты сделал из сказанного?

Тут нет ничего между строк. Довольно прямой текст отражающий реальность. А какой сделал ты?
Регистрация: 29.10.2017
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Ну вот, серьезный человек, не болельщики, а заслуженный вполне человек сказал, что Спартак не серьезная и не очень приличная команда... так между строк.

И? Какой вывод ты сделал из сказанного?
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (6)

5 фактов, почему свиньи дегенераты:
1. Проёб 0:7 - "К сожалению, таков уровень российского футбола"
2. Проёб 0:7 - "Ну, вышли бы в плофЛЧ, там бы нас сразу вынесли бы"
3. Проёб 0:7 - "А как кони сыграли с МЮ?"
4. Проёб 0:7 - "Чё, бомж, горит после Йебуды"
5. Проёб 0:7 - "Да мы этот Ливерпуль в 68-м нагибали со Старостиным и Цымбаларём"

И заметьте, никакого критического мышления по отношению к своей команде. Никаких попыток поискать причину в себе. Никакой воли бороться за честь и пытаться играть с сильными клубами. Лишь бы где попроше, где бы вот свой уровень на уровень всего рашкофутбола проецировать
Регистрация: 29.10.2017
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:25) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот, серьезный человек, не болельщики, а заслуженный вполне человек сказал, что Спартак не серьезная и не очень приличная команда... так между строк.
Регистрация: 9.11.2010
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