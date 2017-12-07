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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Рой Кин: приличная команда не даст "Ливерпулю" столько пространства
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Спартаком" в Лиге чемпионов (7:0).
"Ливерпуль" сейчас в отличной форме, команда играет в удовольствие, вчера для нее все сложилось комфортно. Атакующие футболисты наслаждались игрой, но серьезные проверки для "Ливерпуля" еще впереди. Пока команда побеждала только клубы поменьше, никого серьезного они не обыгрывали.
Их игру приятно смотреть, но столько свободного пространства и времени приличная команда им не даст", – передает слова Кина Daily Mail.
"Ливерпуль" сейчас в отличной форме, команда играет в удовольствие, вчера для нее все сложилось комфортно. Атакующие футболисты наслаждались игрой, но серьезные проверки для "Ливерпуля" еще впереди. Пока команда побеждала только клубы поменьше, никого серьезного они не обыгрывали.
Их игру приятно смотреть, но столько свободного пространства и времени приличная команда им не даст", – передает слова Кина Daily Mail.
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