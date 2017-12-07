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Тарас Степаненко: показали, что на Украине есть хороший футбол

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказался относительно победы над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (2:1) и выходе донецкой команды в плей-офф турнира.

"Мы сильно настраивались. Понимали, что это важнейший матч сезона, и пытались сыграть достойно. Все друг друга подстраховывали, и это привело к победе. Наконец-то мы начали пробивать по воротам. Бернард ударил здорово, поздравляю его с хорошей игрой.

Понимали, что у «Сити» не сыграют Де Брюйне и Сильва. Но там все стоят больших денег. Любой футболист "Сити" достоин там быть. Минуты с 75-й было тяжело, сели назад. Но надо было держать результат. Я каждую минуту смотрел на время, когда оно уже закончится.

Мистер говорил, что мало кто верил, что мы выйдем даже в Лигу Европы. Плей-офф Лиги чемпионов дорогого стоит. Показали, что на Украине есть хороший футбол. Надеюсь, остальные команды за нами подтянутся", – цитирует Степаненко "Террикон".
Теги: Шахтер
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