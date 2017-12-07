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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Трио или квартет? "Локомотив" и "Зенит" завершают выступления в групповом турнире Лиги Европы
Сегодня вечером два наших полпреда во втором по рангу еврокубке проведут последние матчи на групповой стадии, после чего станет ясно, каким будет представительство России в весенней части Лиги Европы. Rusfootball.info рассказывает обо всем, что окружает поединки в Чехии и Испании.
"Фастав" (Злин, Чехия) – "Локомотив" (Москва, Россия)
Оломоуц. Стадион "Андрув"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Мате Калкаван (Турция)
Для начала давайте разберемся с раскладами.
Очевидно, что победа выводит "Локо" в следующий раунд и может подарить "железнодорожникам" первое место в группе, что, впрочем, уже не так важно. Понятно и то, что в случае проигрыша "красно-зеленым" необходимо рассчитывать на помощь "Шерифа": если молдавские футболисты устоят в Копенгагене, наша команда будет в 1/16 при любом результате собственного матча. А что же светит "Локомотиву" при ничьей?
Ситуация сложилась таким образом, что, поделив очки с "Фаставом", подопечные Юрия Семина будут иметь очень высокие шансы на продолжение борьбы. Ничейный исход не устроит московский клуб только при счете 4:3, 5:4 и так далее в пользу датчан в параллельном поединке. Очевидно, что такой расклад достаточно маловероятен.
Тем не менее, рассчитывать нужно только на себя, а потому "Локомотиву" следует настраиваться исключительно на борьбу за три пункта.
В сентябре "железнодорожники" весьма уверенно разобрались со "Злином" в родных стенах. С тех пор соотношение сил вряд ли изменилось. Команда Богумила Паника демонстрирует средненькие результаты в родном первенстве: по итогам шестнадцати туров "сапожники" располагаются на девятой позиции вдали от еврозоны. На международной арене они также не преуспели, заработав в группе ЛЕ всего два очка и лишившись шансов подняться даже с последней позиции.
Короче говоря, такого соперника, не имеющего никакой турнирной мотивации, "Локо" обыгрывать просто обязан. Однако это вовсе не означает, что к "Фаставу" нужно отнестись свысока. На "Андруве" (напомню, что матчи Лиги Европы подопечные Паника вынуждены проводят не в родном городе, а в относительно недалеком - 63,5 километра по автодороге – Оломуоце) "сапожники" не проигрывали, подписав мирные договора и с "Шерифом", и с "Копенгагеном". Не думаю, что они захотят просто так сдаться и русским.
Понимая, что противнику нужно побежать, чешские футболисты вполне могут построить свою игру от защиты, а мы прекрасно знаем, насколько тяжело нынешнему "Локомотиву" вскрывать насыщенную оборону. На контратаках, как во втором тайме с "Зенитом" – это да, хлебом не корми. В позиционном наступлении "красно-зеленые" выглядят значительно хуже. Так что сегодня, скорее всего, нашим ребятам придется нелегко, и нужно будет перебарывать самих себя.
Очень важно то, что к решающему матчу Семин получил в свое распоряжение практически всех сильнейших исполнителей. Теперь ему есть из чего выбирать, ЮрПалыч может варьировать состав и имеет на скамейке усиление в любую линию. Этот факт значительно повышает шансы "Локо", ведь его наставник сможет внести серьезные коррективы в события на поле, если они будут складываться не в пользу российской команды.
Думаю, ни для кого не секрет, что один из козырей сегодняшнего "Локо" – это воля к победе и единство коллектива. Семин смог объединить ребят, они бьются и за себя, и за партнеров, и за тренера, и за клуб. Это почти тот же семейный "Локомотив", который добивался успехов в Кубке кубков и Лиге Чемпионов, вешал себе на шею золотые медали РФПЛ.
И это имеет большущее значение накануне схватки с "Фаставом", потому что злинцам уже ничего не нужно, кроме, разве что, премиальных. В ситуации, когда на первый план выходит мотивация, дополнительное преимущество получает тот коллектив, который готов биться до последней капли крови и умирать на поле. Это все – про "красно-зеленых": так они выгрызали последние победы в чемпионате России, дожимая в ничейных матчах "Хабаровск" и "Рубин". Уверен, сегодняшним вечером будет то же самое. И под таким напором "Злин" точно должен пасть. Тем более что и классом-то он нашим явно уступает.
Ориентировочные составы
"Фастав": Зламал, Матеёв, Бачо, Гайич, Бартошак, Мозес, Гнаничек, Йирачек, Траоре, Железник, Механович.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, В. Денисов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан.
Прогноз – 0:2
"Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания) – "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)
Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Лиран Лиани (Израиль)
Можно долго рассуждать о профессионализме, необходимости побеждать всегда и везде, престиже, более простой жеребьевке и так далее, и тому подобное. Только это никак не отменяет того факта, что отсутствие турнирной мотивации обычно очень серьезно влияет на команды.
Самый свежий пример – "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывали в текущем сезоне до начала декабря и к выезду в Харьков подошли, имея за плечами двадцатиматчевую (!) победную серию во всех турнирах. И что в итоге? Уступили "Шахтеру", которому кровь из носу нужен был результат, не продемонстрировав практически никакого желания избежать поражения.
Так что ждать от "Зенита" подвигов в Испании вряд ли стоит. Тем более что сейчас у питерцев очень непростой период, и им гораздо важнее в понедельник взять три очка в Грозном, что будет сделать весьма нелегко. У "Реал Сосьедада" хотя бы есть дополнительный стимул в виде родных болельщиков и желания взять реванш за поражение на "Крестовском". Подопечные Роберто Манчини не имеют и этого.
Только не подумайте, что я заранее оправдываю неудачу "сине-бело-голубых". Совсем нет. Да и кто сказал, что эта неудача будет? Уверен, итальянский специалист не станет играть вторым составом и будет настраивать своих подопечных только на победу. И, разумеется, питерцы должны к ней стремиться, тем более что и очки в таблицу коэффициентов нужны всему российскому футболу. Просто вряд ли стоит предполагать, что "Зенит" будет зубами цепляться за любой шанс выиграть.
Да и ничья не должна особо огорчать поклонников команды Роберто Манчини. При мирном исходе "сине-бело-голубые" завершат групповой турнир без поражений на первом месте. Что еще нужно, собственно?
Сан-себастьянцам, впрочем, также нет резона умирать ради победы. Свою основную задачу подшефные Эусебио Сакристана уже решили, и на первом плане у них – Примера, где "РС" гонится за "Вильярреалом", расположившимся в самом низу еврокубковой зоны (между басками и левантийцами пролегает расстояние всего в два зачетных балла). Но на своей "Аноэте" испанские футболисты не будут действовать совсем уж спустя рукава, а потому справиться с ними "Зениту" будет непросто.
Ориентировочные составы
"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Навас, Мартинес, де ла Белья, Прието, Ильяраменди, Субельдия, Орхильес, Вела, Виллиан.
"Зенит": Кержаков, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Нобоа, Краневиттер, Полоз, Кокорин, Ригони.
Прогноз – 1:1
Фото: официальный сайт "Зенита", Чемпионат
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Фастав" (Злин, Чехия) – "Локомотив" (Москва, Россия)
Оломоуц. Стадион "Андрув"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Мате Калкаван (Турция)
Для начала давайте разберемся с раскладами.
Очевидно, что победа выводит "Локо" в следующий раунд и может подарить "железнодорожникам" первое место в группе, что, впрочем, уже не так важно. Понятно и то, что в случае проигрыша "красно-зеленым" необходимо рассчитывать на помощь "Шерифа": если молдавские футболисты устоят в Копенгагене, наша команда будет в 1/16 при любом результате собственного матча. А что же светит "Локомотиву" при ничьей?
Ситуация сложилась таким образом, что, поделив очки с "Фаставом", подопечные Юрия Семина будут иметь очень высокие шансы на продолжение борьбы. Ничейный исход не устроит московский клуб только при счете 4:3, 5:4 и так далее в пользу датчан в параллельном поединке. Очевидно, что такой расклад достаточно маловероятен.
Тем не менее, рассчитывать нужно только на себя, а потому "Локомотиву" следует настраиваться исключительно на борьбу за три пункта.
В сентябре "железнодорожники" весьма уверенно разобрались со "Злином" в родных стенах. С тех пор соотношение сил вряд ли изменилось. Команда Богумила Паника демонстрирует средненькие результаты в родном первенстве: по итогам шестнадцати туров "сапожники" располагаются на девятой позиции вдали от еврозоны. На международной арене они также не преуспели, заработав в группе ЛЕ всего два очка и лишившись шансов подняться даже с последней позиции.
Короче говоря, такого соперника, не имеющего никакой турнирной мотивации, "Локо" обыгрывать просто обязан. Однако это вовсе не означает, что к "Фаставу" нужно отнестись свысока. На "Андруве" (напомню, что матчи Лиги Европы подопечные Паника вынуждены проводят не в родном городе, а в относительно недалеком - 63,5 километра по автодороге – Оломуоце) "сапожники" не проигрывали, подписав мирные договора и с "Шерифом", и с "Копенгагеном". Не думаю, что они захотят просто так сдаться и русским.
Понимая, что противнику нужно побежать, чешские футболисты вполне могут построить свою игру от защиты, а мы прекрасно знаем, насколько тяжело нынешнему "Локомотиву" вскрывать насыщенную оборону. На контратаках, как во втором тайме с "Зенитом" – это да, хлебом не корми. В позиционном наступлении "красно-зеленые" выглядят значительно хуже. Так что сегодня, скорее всего, нашим ребятам придется нелегко, и нужно будет перебарывать самих себя.
Очень важно то, что к решающему матчу Семин получил в свое распоряжение практически всех сильнейших исполнителей. Теперь ему есть из чего выбирать, ЮрПалыч может варьировать состав и имеет на скамейке усиление в любую линию. Этот факт значительно повышает шансы "Локо", ведь его наставник сможет внести серьезные коррективы в события на поле, если они будут складываться не в пользу российской команды.
Думаю, ни для кого не секрет, что один из козырей сегодняшнего "Локо" – это воля к победе и единство коллектива. Семин смог объединить ребят, они бьются и за себя, и за партнеров, и за тренера, и за клуб. Это почти тот же семейный "Локомотив", который добивался успехов в Кубке кубков и Лиге Чемпионов, вешал себе на шею золотые медали РФПЛ.
И это имеет большущее значение накануне схватки с "Фаставом", потому что злинцам уже ничего не нужно, кроме, разве что, премиальных. В ситуации, когда на первый план выходит мотивация, дополнительное преимущество получает тот коллектив, который готов биться до последней капли крови и умирать на поле. Это все – про "красно-зеленых": так они выгрызали последние победы в чемпионате России, дожимая в ничейных матчах "Хабаровск" и "Рубин". Уверен, сегодняшним вечером будет то же самое. И под таким напором "Злин" точно должен пасть. Тем более что и классом-то он нашим явно уступает.
Ориентировочные составы
"Фастав": Зламал, Матеёв, Бачо, Гайич, Бартошак, Мозес, Гнаничек, Йирачек, Траоре, Железник, Механович.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, В. Денисов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан.
Прогноз – 0:2
"Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания) – "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)
Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Лиран Лиани (Израиль)
Можно долго рассуждать о профессионализме, необходимости побеждать всегда и везде, престиже, более простой жеребьевке и так далее, и тому подобное. Только это никак не отменяет того факта, что отсутствие турнирной мотивации обычно очень серьезно влияет на команды.
Самый свежий пример – "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывали в текущем сезоне до начала декабря и к выезду в Харьков подошли, имея за плечами двадцатиматчевую (!) победную серию во всех турнирах. И что в итоге? Уступили "Шахтеру", которому кровь из носу нужен был результат, не продемонстрировав практически никакого желания избежать поражения.
Так что ждать от "Зенита" подвигов в Испании вряд ли стоит. Тем более что сейчас у питерцев очень непростой период, и им гораздо важнее в понедельник взять три очка в Грозном, что будет сделать весьма нелегко. У "Реал Сосьедада" хотя бы есть дополнительный стимул в виде родных болельщиков и желания взять реванш за поражение на "Крестовском". Подопечные Роберто Манчини не имеют и этого.
Только не подумайте, что я заранее оправдываю неудачу "сине-бело-голубых". Совсем нет. Да и кто сказал, что эта неудача будет? Уверен, итальянский специалист не станет играть вторым составом и будет настраивать своих подопечных только на победу. И, разумеется, питерцы должны к ней стремиться, тем более что и очки в таблицу коэффициентов нужны всему российскому футболу. Просто вряд ли стоит предполагать, что "Зенит" будет зубами цепляться за любой шанс выиграть.
Да и ничья не должна особо огорчать поклонников команды Роберто Манчини. При мирном исходе "сине-бело-голубые" завершат групповой турнир без поражений на первом месте. Что еще нужно, собственно?
Сан-себастьянцам, впрочем, также нет резона умирать ради победы. Свою основную задачу подшефные Эусебио Сакристана уже решили, и на первом плане у них – Примера, где "РС" гонится за "Вильярреалом", расположившимся в самом низу еврокубковой зоны (между басками и левантийцами пролегает расстояние всего в два зачетных балла). Но на своей "Аноэте" испанские футболисты не будут действовать совсем уж спустя рукава, а потому справиться с ними "Зениту" будет непросто.
Ориентировочные составы
"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Навас, Мартинес, де ла Белья, Прието, Ильяраменди, Субельдия, Орхильес, Вела, Виллиан.
"Зенит": Кержаков, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Нобоа, Краневиттер, Полоз, Кокорин, Ригони.
Прогноз – 1:1
Фото: официальный сайт "Зенита", Чемпионат
Сергей Янков, Rusfootball.info
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