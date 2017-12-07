Трио или квартет? "Локомотив" и "Зенит" завершают выступления в групповом турнире Лиги Европы

Получат ли "железнодорожники" пропуск в 1/16 финала?

Да, они победят Да, они сыграют вничью, и этого хватит Да, они проиграют, но "Шериф" не уступит "Копенгагену" Нет, они проиграют и вылетят Нет, они сыграют вничью, и этого не хватит



