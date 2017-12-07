Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Курбан Бердыев: задержки по зарплате есть, что будет дальше, я не знаю

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал информацию о том, что в казанском клубе несколько месяцев задерживают зарплату.

"Когда я приходил в "Рубин", у нас была договорённость, что я в финансовые вопросы вообще не вмешиваюсь. Безусловно, есть задержки, но они есть во многих клубах. Когда, кто и как это будет решатьcя – я не владею ситуацией. Думаю, что это не сказывается на результатах, потому что ребята достаточно неплохо тренируются. Может, в какой-то степени это психологически давит. Но я бы не сказал, что это существенно.

Кадровая ситуация будет зависеть от финансовых возможностей. Вы все это прекрасно понимаете. Здесь много непредсказуемых ситуаций. Что будет дальше, я не знаю", – цитирует Бердыева "Бизнес online".
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 13:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.