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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Курбан Бердыев: задержки по зарплате есть, что будет дальше, я не знаю
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал информацию о том, что в казанском клубе несколько месяцев задерживают зарплату.
"Когда я приходил в "Рубин", у нас была договорённость, что я в финансовые вопросы вообще не вмешиваюсь. Безусловно, есть задержки, но они есть во многих клубах. Когда, кто и как это будет решатьcя – я не владею ситуацией. Думаю, что это не сказывается на результатах, потому что ребята достаточно неплохо тренируются. Может, в какой-то степени это психологически давит. Но я бы не сказал, что это существенно.
Кадровая ситуация будет зависеть от финансовых возможностей. Вы все это прекрасно понимаете. Здесь много непредсказуемых ситуаций. Что будет дальше, я не знаю", – цитирует Бердыева "Бизнес online".
"Когда я приходил в "Рубин", у нас была договорённость, что я в финансовые вопросы вообще не вмешиваюсь. Безусловно, есть задержки, но они есть во многих клубах. Когда, кто и как это будет решатьcя – я не владею ситуацией. Думаю, что это не сказывается на результатах, потому что ребята достаточно неплохо тренируются. Может, в какой-то степени это психологически давит. Но я бы не сказал, что это существенно.
Кадровая ситуация будет зависеть от финансовых возможностей. Вы все это прекрасно понимаете. Здесь много непредсказуемых ситуаций. Что будет дальше, я не знаю", – цитирует Бердыева "Бизнес online".
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