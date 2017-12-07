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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Васин стал вторым на групповом этапе ЛЧ по количеству перехватов
Защитник ЦСКА Виктор Васин стал вторым на групповом этапе Лиги чемпионов по количеству перехватов.
По информации InStat, Васин осуществил 55 перехватов (8,8 в среднем за 90 минут). Больше только у защитника "Бешикташа" Душко Тошича (61 – 10,9 в среднем за 90 минут). В чемпионате России Васин осуществляет 7,2 перехвата за 90 минут.
Защитник "Базеля" Эдер Баланта стал лидером группового этапа ЛЧ по количеству выигранных единоборств в обороне (63 – 10,4 в среднем за 90 минут). На втором месте Васин, который выиграл 59 единоборств в обороне (9,4 в среднем за 90 минут).
В чемпионате России Васин выигрывает 12,6 единоборства в обороне в среднем за 90 минут и с большим отрывом лидирует по этому показателю.
Чемпионат
По информации InStat, Васин осуществил 55 перехватов (8,8 в среднем за 90 минут). Больше только у защитника "Бешикташа" Душко Тошича (61 – 10,9 в среднем за 90 минут). В чемпионате России Васин осуществляет 7,2 перехвата за 90 минут.
Защитник "Базеля" Эдер Баланта стал лидером группового этапа ЛЧ по количеству выигранных единоборств в обороне (63 – 10,4 в среднем за 90 минут). На втором месте Васин, который выиграл 59 единоборств в обороне (9,4 в среднем за 90 минут).
В чемпионате России Васин выигрывает 12,6 единоборства в обороне в среднем за 90 минут и с большим отрывом лидирует по этому показателю.
Чемпионат
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