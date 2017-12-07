Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Васин стал вторым на групповом этапе ЛЧ по количеству перехватов

Защитник ЦСКА Виктор Васин стал вторым на групповом этапе Лиги чемпионов по количеству перехватов.

По информации InStat, Васин осуществил 55 перехватов (8,8 в среднем за 90 минут). Больше только у защитника "Бешикташа" Душко Тошича (61 – 10,9 в среднем за 90 минут). В чемпионате России Васин осуществляет 7,2 перехвата за 90 минут.

Защитник "Базеля" Эдер Баланта стал лидером группового этапа ЛЧ по количеству выигранных единоборств в обороне (63 – 10,4 в среднем за 90 минут). На втором месте Васин, который выиграл 59 единоборств в обороне (9,4 в среднем за 90 минут).

В чемпионате России Васин выигрывает 12,6 единоборства в обороне в среднем за 90 минут и с большим отрывом лидирует по этому показателю.

Чемпионат
Теги: Васин
Сегодня, 13:52
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
И первым по привозу голов

Ты Джикию с Фернандо не видел значит)Васин косячит конечно,но не так уж часто.Для среднего игрока это нормально и подобным отмечается и Игнаш,Ии Гарай ,да и Чорлука тоже в Локо косячил.Нет защитников,которые не ошибаются никогда..Но на этом мясном сайте все равно Васин плохой ,а Джикия хороший)Стоит Васину матч провалить ему единица,Джикии-у Гоги не пошла игра,но он топ)Почитай ради смеха оценки Спама и Цска)Недаром оценок Спартаку нет.Были бы Джикия за четыре привоза получил бы все равно больше Васина))))Это называется здесь объективность)А на деле травля Цска со стороны мясных болел и журналистов.Вон вчера комментатор едва не рыдал)В душу ему нагадили laughing а вот за армейцев не стыдно не капли.Удачи вам с мясом.Устройте им второй Ливерпуль.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:19) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pfkegjbl 2
Цитата: serega_user
И первым по привозу голов

Васин дал, Васин забрал))

+ smiley
Регистрация: 12.02.2014
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 13:56) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: serega_user
И первым по привозу голов

Васин дал, Васин забрал))


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
И первым по привозу голов


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.