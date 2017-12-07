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Лионель Месси: старший ребенок - чудо, очень послушный, а младший ведет себя как сукин сын

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о характерах своих сыновей.

"Старший Тиаго любит машины, мотоциклы, также и футбол, но когда играет, быстро устает.

А младший Матео - у него ужасный характер. Тиаго – чудо, очень послушный, а младший, напротив, ведет себя как сукин сын (смеется). Здорово, что они такие разные", – цитирует Месси TyC Sports.
Теги: Месси
Сегодня, 14:23
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