Евгений Кафельников: неудача на "Энфилде" не должна пошатнуть уверенность "Спартака"

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение «Спартака» в Лиге чемпионов от «Ливерпуль» (0:7).- «Ливерпуль» объективно сильнее «Спартака», тут двух мнений быть не может. Но есть разные варианты, как играть против такого соперника.– Судя по всему, никакой тактики у игроков «Спартака» вообще не было. Не было ни одного голевого момента, только один раз попали в створ ворот. Меня возмутил тот факт, что у футболистов «Спартака» вообще не было самоотдачи. Такое ощущение, что команда каждый год выступает в Лиге чемпионов и играть на «Энфилде» для них привычное дело. Я был очень недоволен этим моментом.– Мы говорим о ведущем клубе России с определенным амбициями и желанием позиционировать себя, как команда, которая может достойно представлять Россию в Европе. Ничего такого мы вчера не увидели.– Если такое произойдет, то докажет, что «Спартак» – это не команда европейского уровня. У меня тоже были поражения 0:6, 0:6. Это не значит, что нужно закрываться в себе. У «Спартака» есть уровень и эта неудача не должна пошатнуть его уверенность. Это же не московское «Динамо» или «Тосно». Позорнее было вылетать от АЕКа, чем получить 0:7 от «Ливерпуля».