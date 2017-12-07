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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Кафельников: неудача на "Энфилде" не должна пошатнуть уверенность "Спартака"
Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение «Спартака» в Лиге чемпионов от «Ливерпуль» (0:7).
- «Ливерпуль» объективно сильнее «Спартака», тут двух мнений быть не может. Но есть разные варианты, как играть против такого соперника.
– То есть, тактика Массимо Карреры играть в открытый футбол была не правильной?
– Судя по всему, никакой тактики у игроков «Спартака» вообще не было. Не было ни одного голевого момента, только один раз попали в створ ворот. Меня возмутил тот факт, что у футболистов «Спартака» вообще не было самоотдачи. Такое ощущение, что команда каждый год выступает в Лиге чемпионов и играть на «Энфилде» для них привычное дело. Я был очень недоволен этим моментом.
– Что же с футболистами случилось: растерялись, испугались?
– Мы говорим о ведущем клубе России с определенным амбициями и желанием позиционировать себя, как команда, которая может достойно представлять Россию в Европе. Ничего такого мы вчера не увидели.
– Не подпортит ли это поражение предстоящее дерби с ЦСКА, ведь игроки могут не отойти от него?
– Если такое произойдет, то докажет, что «Спартак» – это не команда европейского уровня. У меня тоже были поражения 0:6, 0:6. Это не значит, что нужно закрываться в себе. У «Спартака» есть уровень и эта неудача не должна пошатнуть его уверенность. Это же не московское «Динамо» или «Тосно». Позорнее было вылетать от АЕКа, чем получить 0:7 от «Ливерпуля».
СЭ
- «Ливерпуль» объективно сильнее «Спартака», тут двух мнений быть не может. Но есть разные варианты, как играть против такого соперника.
– То есть, тактика Массимо Карреры играть в открытый футбол была не правильной?
– Судя по всему, никакой тактики у игроков «Спартака» вообще не было. Не было ни одного голевого момента, только один раз попали в створ ворот. Меня возмутил тот факт, что у футболистов «Спартака» вообще не было самоотдачи. Такое ощущение, что команда каждый год выступает в Лиге чемпионов и играть на «Энфилде» для них привычное дело. Я был очень недоволен этим моментом.
– Что же с футболистами случилось: растерялись, испугались?
– Мы говорим о ведущем клубе России с определенным амбициями и желанием позиционировать себя, как команда, которая может достойно представлять Россию в Европе. Ничего такого мы вчера не увидели.
– Не подпортит ли это поражение предстоящее дерби с ЦСКА, ведь игроки могут не отойти от него?
– Если такое произойдет, то докажет, что «Спартак» – это не команда европейского уровня. У меня тоже были поражения 0:6, 0:6. Это не значит, что нужно закрываться в себе. У «Спартака» есть уровень и эта неудача не должна пошатнуть его уверенность. Это же не московское «Динамо» или «Тосно». Позорнее было вылетать от АЕКа, чем получить 0:7 от «Ливерпуля».
СЭ
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