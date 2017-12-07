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Ольга Бузова: у Тарасова уже год была другая

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о расставании со своим бывшим супругом - хавбеком "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

"У меня была такая ситуация, когда я почувствовала, что на ровном месте начала раздражать своего бывшего мужа. И когда все вокруг говорили: "У него есть другая", я отвечала: "Нет! У него не может быть другой женщины".

А потом спустя время я узнала, что у него год была другая. И именно в то время, когда все начиналось, я начала его раздражать", - передает слова Бузовой "Комсомольская правда".
Теги: Тарасов
Сегодня, 14:57
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