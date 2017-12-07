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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ольга Бузова: у Тарасова уже год была другая
Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о расставании со своим бывшим супругом - хавбеком "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.
"У меня была такая ситуация, когда я почувствовала, что на ровном месте начала раздражать своего бывшего мужа. И когда все вокруг говорили: "У него есть другая", я отвечала: "Нет! У него не может быть другой женщины".
А потом спустя время я узнала, что у него год была другая. И именно в то время, когда все начиналось, я начала его раздражать", - передает слова Бузовой "Комсомольская правда".
"У меня была такая ситуация, когда я почувствовала, что на ровном месте начала раздражать своего бывшего мужа. И когда все вокруг говорили: "У него есть другая", я отвечала: "Нет! У него не может быть другой женщины".
А потом спустя время я узнала, что у него год была другая. И именно в то время, когда все начиналось, я начала его раздражать", - передает слова Бузовой "Комсомольская правда".
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