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Георгий Джикия в пятницу пройдет медобследование

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7) получил травму задней поверхности бедра.

Медосмотр состоится в пятницу, после чего станет ясно, сможет ли 24-летний футболист сыграть против в рамках премьер-лиги против ЦСКА, передает "СЭ".
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 15:31
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4
(1)
№4 Написал: TheOx129 (Сегодня, 16:33) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!


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Не каждому дано болеть за лучшую команду страны..
Регистрация: 22.11.2017
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надеемся на уколах сыграет.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:50) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
без Джикии всё будет печально...

Почему? Антошка Чехонте Промес заскучает без него?
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
без Джикии всё будет печально...
Регистрация: 23.03.2009
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