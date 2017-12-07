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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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16:34
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира
15:18
Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (38)
Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (38)
13:57
Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (6)
Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (6)
09:34
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (21)
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (21)
06:10
Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (3)
Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (3)
"Аэрофлот" продолжит спонсировать ЦСКА
Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" одобрил продолжение спонсорства футбольного и баскетбольного ЦСКА на сезон-2018/19.
Решение принято с учетом того, что сотрудничество авиакомпании с клубами показывает эффективность, передает ТАСС.
Решение принято с учетом того, что сотрудничество авиакомпании с клубами показывает эффективность, передает ТАСС.
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