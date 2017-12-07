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"Аэрофлот" продолжит спонсировать ЦСКА

Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" одобрил продолжение спонсорства футбольного и баскетбольного ЦСКА на сезон-2018/19.

Решение принято с учетом того, что сотрудничество авиакомпании с клубами показывает эффективность, передает ТАСС.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:46
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9
(0)
№9 Написал: Роберто (Сегодня, 16:30) #
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online

Цитата: Орнитолог
Мешок - птица гордая...

корова - животное глупое... а живущая в свинарнике тем более
Регистрация: 24.11.2017
№8 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:24) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
На Песчанке учат приветственную речь к спонсору - "Месье! Же не манж па сис жур"


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Роберто
или у тебя уже климакс?

у этого персонажа всегда климакс) остальные у них вполне адекватны


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Роберто (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: mikelo73
ЦСКА - клуб банкрот это факт

у проводницы месячные? или у тебя уже климакс?
Регистрация: 24.11.2017
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mikelo73
Гнидер продал ЦСКА - клуб банкрот это факт

Сидят на гособеспечении и че то вякают)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:07) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Гнидер продал ЦСКА - клуб банкрот это факт Сделка оформлена и в зависимости от результатов игры со Спартаком будет объявлена либо в Декабре или Весной
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 15:57) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Орнитолог
Следующий пролет - в воскресенье

Если продолжить мысль... ,вчера нас спонсировал производитель вазелина.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 15:56) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Орнитолог
Пролетарии во всех смыслах. Следующий пролет - в воскресенье

так пролетарии то как раз вы, если быть объективным, так как народные
потому звучит самокритично
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 15:54) #
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пролетарии во всех смыслах. Следующий пролет - в воскресенье


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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