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"Зенит" в Испании поддержат около 900 болельщиков

"Зенит" сегодня сыграет последний матч групповой стадии Лиги Европы в Испании против "Реала Сосьедад".

Сине-бело-голубых в гостях поддержат около 900 болельщиков, передает пресс-служба петербуржцев. Начало игры - в 23:05 мск.
Теги: Зенит
Сегодня, 15:51
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