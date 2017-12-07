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Криштиану Роналду: рад новому рекорду

Форвард "Реала" Криштиану Роналду после матча с дортмундской "Боруссией" (3:2) прокомментировал свой рекорд. Португалец первым забил во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.

"Очень рад. Мы хотели хорошо завершить групповой этап, победно, и нам это удалось. Я забил и помог команде выиграть. Гол получился неплохим.

Рад, что стал первым игроком, которому удалось забить во всех шести матчах группового этапа", – передает слова Роналду официальный сайт УЕФА.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 15:58
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