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"Милан" может быть наказан за нарушение правил финансового фэйр-плей

УЕФА может наказать "Милан" за нарушение правил финансового фэйр-плей, передает "Советский спорт" со ссылкой на Football Italia.

Руководство клуба предложило УЕФА вариант для урегулирования вопроса, однако получило отказ.

В июне генеральный итальянского клуба Марко Фассоне представил 150-страничный бизнес-план, однако он по нескольким причинам не устроил УЕФА, в частности, из-за завышенных доходов от инвесторов из Китая.

К осени "Милан" должен был представить новый отчет, но и он не убедил УЕФА. Одна из причин – недостаточно подробная информация о новом владельце клуба Йонхонге Ли.

Стороны продолжают переговоры, однако, если договоренность не будет достигнута, УЕФА может отстранить "Милан" от участия в еврокубках, если команда пробьется туда по итогам сезона-2017/18.
Теги: Милан
Сегодня, 15:59
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