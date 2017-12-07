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На "Крестовском" приступили к замене газона

В Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" приступили к замене газона, сообщает "Фонтанка".

Газон планировали заменить к 1 февраля, но приступили к работам на следующий день после того, как его разрыли полицейские.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин уточнил, что двухэтапная замена предусмотрена – газон еще раз поменяют перед ЧМ-2018.
Сегодня, 19:10
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№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:15) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А знатно у них БОМБАНУЛО laughing Аж траву сдуло


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:14) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это уже в какой раз?
Регистрация: 12.02.2013
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