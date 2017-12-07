Защитник "Базеля" заинтересовал "Боруссию"

Защитник "Базеля" Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии", передает kicker.Контракт игрока обороны со швейцарским клубом истекает в середине 2021 года. Он перешел в "Базель" из "Винтертура" летом 2015-го. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.