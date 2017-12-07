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Защитник "Базеля" заинтересовал "Боруссию"

Защитник "Базеля" Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии", передает kicker.

Контракт игрока обороны со швейцарским клубом истекает в середине 2021 года. Он перешел в "Базель" из "Винтертура" летом 2015-го. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Теги: Базель Боруссия Д Трансферы
Сегодня, 19:49
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