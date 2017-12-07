Защитник "Атлетико" Хуанфран вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт мадридского клуба.На сегодняшней тренировке игрок обороны занимался вместе с партнерами по команде. Футболист сможет выйти на поле уже в матче чемпионата Испании против "Бетиса", который состоится 10 декабря.