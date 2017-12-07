"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Фаставом"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с чешским "Фаставом".Коченков, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан.