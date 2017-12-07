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"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Фаставом"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с чешским "Фаставом".

"Локомотив": Коченков, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан.
Теги: Локомотив
Сегодня, 20:06
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8
(0)
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Победы нашим.

Вперед Локо!!!!!


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: ПавКо
нужен квартет в ЛЕ!
Чур Спартак будет Козлом.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: alx64 (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (3)

дави локо свех да будет всеже победа!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№5 Написал: miktar (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: tiki
но бывают слабоумные

Это хроническое. Секта называется.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:26) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ПавКо
Удачи! нужен квартет в ЛЕ!!!

И даёшь российские полуфиналы.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:16) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ПавКо
Удачи! нужен квартет в ЛЕ!!!

по минусу кто-то этого точно не хочет
странно, но бывают слабоумные
PS - удачи Локо!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:14) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Боевой состав, только бы Коченков не ошибался, а так должны спокойно брать три очка
Победы!
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:10) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи! нужен квартет в ЛЕ!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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