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Симоне Верди может перейти в январе в "Интер"

Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди в зимнее трансферное окно может пополнить ряды "Интера", сообщает Tuttosport.

Руководство красно-синих может продать 25-летнего игрока только в том случае, если клуб будет находиться далеко от зоны вылета серии А.

В текущем сезоне Верди провел 16 игр, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Теги: Болонья Интер Трансферы
Сегодня, 20:22
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