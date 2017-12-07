Симоне Верди может перейти в январе в "Интер"

Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди в зимнее трансферное окно может пополнить ряды "Интера", сообщает Tuttosport.Руководство красно-синих может продать 25-летнего игрока только в том случае, если клуб будет находиться далеко от зоны вылета серии А.В текущем сезоне Верди провел 16 игр, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.