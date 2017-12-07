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Два члена делегации "Партизана" были избиты в Киеве

Два члена делегации "Партизана" были избиты в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с киевским "Динамо", сообщает Sportske.net.

Пострадавшими стали монтажер и оператор клуба. Один из них госпитализирован в больницу.

Болельщики динамовцев напали на них около отеля, в котором проживает команда. Нападавшие пускали в ход пиротехнику и арматуры.
Теги: Партизан
Сегодня, 21:21
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(3)
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:13) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Понять и простить, а лучше вообще наградить, по современной-то еврологике


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
И этот город должен принимать финальный матч Чиги Чемпионов, хорошую рекламу делают нацики.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Арматуру - ед. ч. Но сам факт... Впрочем, это нынешний Киев...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 21:26) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
бандерохохляцкая погань.
Регистрация: 9.01.2015
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