Два члена делегации "Партизана" были избиты в Киеве

Два члена делегации "Партизана" были избиты в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с киевским "Динамо", сообщает Sportske.net.Пострадавшими стали монтажер и оператор клуба. Один из них госпитализирован в больницу.Болельщики динамовцев напали на них около отеля, в котором проживает команда. Нападавшие пускали в ход пиротехнику и арматуры.