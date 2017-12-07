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Коутинью, Милнер и Мане вошли в команду недели Лиги чемпионов

Стала известна команда недели Лиги чемпионов.

В неё вошли: Вацлик ("Базель"), Алекс Сандру ("Ювентус"), Исмаили ("Шахтер"), Ланг ("Базель"), Толиссо ("Бавария"), Коутиньо и Милнер ("Ливерпуль"), Браими ("Порту"), Обамеянг ("Боруссия" Д), Мане ("Ливерпуль"), Абубакар ("Порту").

Сегодня, 21:24
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
вчера по замене Милнер играл вообще крайнего защитника то


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 21:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
"спасибо" за это,ну сами знаете кому...
Регистрация: 9.01.2015
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