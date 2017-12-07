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Серхио Рамос - 6-й в голосовании за "Золотой мяч"

France Football опубликовал имена футболистов с 6-го по 10-е место. Напомним, с прошлом года журнал вновь вручает "Золотой мяч".

Полностью список выглядит следующим образом: 6. Серхио Рамос (Испания, "Реал"); 7. Килиан Мбаппе (Франция, "Монако"/ПСЖ) - 48 очков; 8. Нголо Канте (Франция, "Челси") - 47 очков; 9. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария") - 45 очков; 10. Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм") - 36 очков.
Теги: Рамос Реал
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