Джанлуиджи Буффон стал 4-м в голосовании за "Золотой мяч"

Gianluigi Buffon est quatri?me du Ballon d'Or France Football 2017 https://t.co/j5BRNHzJDN — France Football (@francefootball) December 7, 2017

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон занял четвертое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2017. Он набрал 221 очко.Пятым в голосовании стал Лука Модрич из "Реала", у которого 84 очка.