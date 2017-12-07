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Джанлуиджи Буффон стал 4-м в голосовании за "Золотой мяч"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон занял четвертое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2017. Он набрал 221 очко.

Пятым в голосовании стал Лука Модрич из "Реала", у которого 84 очка.

Теги: Буффон Модрич
Сегодня, 22:00
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН СТАЛ 6-М В ГОЛОСОВАНИИ ЗА "ЗОЛОТОЙ МЯЧ"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон занял четвертое место


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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