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Криштиану Роналду выиграл свой 5-й "Золотой мяч"

Французский журнал France Football объявил обладателя "Золотого мяча" по итогам 2017 года. Им стал форвард "Реала" Криштиану Роналду.

Португалец опередил Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара ("ПСЖ").

Роналду выиграл "Золотой мяч" и сумел догнать Месси.

Теги: Роналду Реал
Сегодня, 22:09
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5
(1)
№5 Написал: palach Питер (Сегодня, 22:23) #
  • -2
  •  (4)
online

Обесценен этот приз конкретно.
Регистрация: 21.11.2006
№4 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 22:18) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
а что в этой тройке неймар делает?
Регистрация: 20.08.2015
№3 Написал: PavelTro Екатеринбург (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Урал»
Мне кажется ему уже на автомате его дают
Регистрация: 28.08.2015
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 22:13) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
bля, зaeбaл этот нудный бред ..
Кто сильнее кролик или ёжик..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:12) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Выплакал а не выиграл.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
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