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Сборная России при жеребьевке Лиги наций будет в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Словакией

УЕФА опубликовала корзины перед жеребьевкой Лиги наций, которая пройдет в Лозанне 24 января.

Лига А:

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания;

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия;

Корзина 3: Польша, Исландия, Ховратия, Нидерланды.

Лига B:

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия;

Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина;

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Лига С:

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения;

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия;

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия;

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Лига D:

Корзина 1: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия;

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург;

Корзина 3: Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта;

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию нового европейского турнира сборных, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.
Теги: Сборная России
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