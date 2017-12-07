Сборная России при жеребьевке Лиги наций будет в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Словакией

УЕФА опубликовала корзины перед жеребьевкой Лиги наций, которая пройдет в Лозанне 24 января.Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания;Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия;Корзина 3: Польша, Исландия, Ховратия, Нидерланды.Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия;Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина;Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения;Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия;Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия;Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.Корзина 1: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия;Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург;Корзина 3: Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта;Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию нового европейского турнира сборных, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.