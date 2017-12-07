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Юрий Лодыгин - в воротах "Зенита" на матч с "Реалом Сосьедад"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Реалом Сосьедад".

"Зенит": Лодыгин, Кришито, Мевля, Иванович, Смольников, Краневиттер, Нобоа, Ерохин, Полоз, Кокорин, Ригони.

Запасные: Кержаков, Маммана, Жирков, Карпов, Паредес, Кузяев, Дриусси.
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 22:22
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10
(0)
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:37) #
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online

Цитата: vermis_64
Привет, кстати! Ну дык лимит не довлеет!

Факт, сэр. Ну ничья будет очень хорошо, если что.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Орнитолог
Я знал laughing Поржем...

вам ли ржать О.о
я то знаю что у тебя тут миллионный профиль
но ты не оригинален для троллей
лет 5 назад тут было куча спартаков с приставкой и они хотя бы шутили забавно


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Кузю, Паредеса и Дриусси Манчини придержал.

И Маммана тоже в запасе. Ротация в действии.



Привет, кстати! Ну дык лимит не довлеет! smile
Регистрация: 23.08.2016
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:33) #
  • +1
  •  (1)
online

Кузю, Паредеса и Дриусси Манчини придержал.

И Маммана тоже в запасе. Ротация в действии.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 22:32) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
6-0


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№5 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:31) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я знал laughing Поржем...
Передаса нет, зато в воротах грек Задос


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кузю, Паредеса и Дриусси Манчини придержал.
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ни туда, ни сюда, так и не хочет основу наигрывать. Расчёт на зимнее ТО что ли?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Краневиттер нас спасёт
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: перевод (Сегодня, 22:28) #
  • -1
  •  (3)

Вес Ростов» в составе, только Терентьева не хватает, ну он подрался, нос лечим.
Регистрация: 21.10.2016
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