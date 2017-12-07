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Голы Алексея Миранчука и Фарфана принесли "Локомотиву" победу над "Фаставом"

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" одержал победу над "Фаставом".

Лига Европы

6 тур

Матч 1 - 0:3

"Фастав" – "Локомотив" 0:2

Голы: Ал. Миранчук, 70, Фарфан, 75.

"Фастав": Зламал, Матейов (Джафич, 78), Гайич, Гнаничек, Копечны, Гронек (Яничек, 65), Ирачек, Гольцер, Вукадинович, Диоп (Экпай, 72), Траоре.

"Локомотив": Коченков, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев (Тарасов, 45+1), Ан. Миранчук (Эдер, 59), Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 81).

Предупреждения: Ан. Миранчук, 4, Гронек, 45+1, Гайич, 52, Ал. Миранчук, 90.
Удаление: Гайич, 58.
Теги: Локомотив
Вчера, 22:53
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35
(2)
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№35 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Искренне рад победе Локо.Теперь так же буду болеть за Зенит.

Я тоже за Локо рад искренне,но за Зенит мне сложно болеть.Думаю без моего боления выйдут blush


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№34 Написал: anonymous (Вчера, 23:44) #
  • +1
  •  (1)

молодцы, спокойно и на классе
Регистрация: 8.01.2017
№33 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Вчера, 23:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dryhnozaurus
Всех с победой! Выходом с первого места, очками в еврокопилку, четвертой командой в весне еврокубков! Особенно с победой паровозов, естественно smirk
З.Ы. Мне вот интересно, а Убицца, не к ночи будет помянут, сюда заходит? Помнишь наши споры, чувачелло, когда ты меня в прогрессирующем дебилизме обвинял? Ну и кто из нас прав, кто такой Сёмин для Локомотива? laughing

Убица убился


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№32 Написал: holod хамина (Вчера, 23:27) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
с победой ЛОКОМОТИВ!!!! молодцы!!!
Регистрация: 16.05.2011
№31 Написал: boralex саратов (Вчера, 23:20) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
dryhnozaurus,
++++++++++++++


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№30 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:18) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой! Выходом с первого места, очками в еврокопилку, четвертой командой в весне еврокубков! Особенно с победой паровозов, естественно smirk
З.Ы. Мне вот интересно, а Убицца, не к ночи будет помянут, сюда заходит? Помнишь наши споры, чувачелло, когда ты меня в прогрессирующем дебилизме обвинял? Ну и кто из нас прав, кто такой Сёмин для Локомотива? laughing
Регистрация: 12.06.2016
№29 Написал: P.V. МОбл (Вчера, 23:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Loko_
Датчане вышли

Марадонна 72 расстроится smile


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№28 Написал: boralex саратов (Вчера, 23:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
P.V.,
Датчане


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№27 Написал: перевод (Вчера, 23:09) #
  • +1
  •  (5)

Какой там счёт Локо» седьмой мяч пропустил или нет..
Нет на тот момент сильнейшего игрока Локо и надежда Команды в переди Ари, команда без паники вышла из сложного ситуации и стала впервой в ПЛ России, нет сильнейшего Гилерме, нечего страшного, команда опять первый в таблице, до этого ушли» капитана и звезду Не только Доко, но Асей ПЛ России и что? Даже к лучшему. Ушли» и самого опитного игрока команды Шишкина, нет в команде и капитана и футболиста очень высокого уровня Чорлуки, команда лидер в ПЛ, Вот теперь первые и в группе в лиги Евро, спокойно , без проблем и паники.. а, Сёмина только ленивый не посилал на пенсию до завоевания кубка страны..а, президент клуба не стесняясь заявил, не из хорошей жизни тренер Локо Сёмин..что означало, были бы деньги не Семин был бы тренером Локо»
Регистрация: 21.10.2016
№26 Написал: Царь Руссо Тула (Вчера, 23:09) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: P.V.
Цитата: Царь Руссо
с 1. Копен обыграл Шериф 2-0

кто вышел из них?

Копенгаген. а РуФу мог бы хоть выносить игры команд,где важен нам результат.
Регистрация: 9.11.2011
№25 Написал: Loko_ NN (Вчера, 23:09) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
P.V.,
Датчане вышли


--------------------
тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№24 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:09) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
С какого места? Почему не пишут, придурки

С первого, Локо - 11 очков, Копенгаген- 9, и шериф с 9-ю не прошел дальше.
Регистрация: 20.03.2014
№23 Написал: P.V. МОбл (Вчера, 23:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Царь Руссо
с 1. Копен обыграл Шериф 2-0

кто вышел из них?


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№22 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:06) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Молодцы, до встречи в финале ))


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№21 Написал: Царь Руссо Тула (Вчера, 23:05) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 13iv74
С какого места? Почему не пишут, придурки

с 1. Копен обыграл Шериф 2-0
Регистрация: 9.11.2011
№20 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Хорошечно
Регистрация: 26.08.2010
№19 Написал: Tokio581 (Вчера, 23:05) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Локо молорики!!!!
Регистрация: 18.04.2016
№18 Написал: Black Fox (Вчера, 23:05) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 13iv74
С какого места? Почему не пишут, придурки

ну с первого же


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№17 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Вчера, 23:04) #
  • +5
  •  (5)

С выполнением задачи!
Регистрация: 21.04.2009
№16 Написал: Alter ego (Вчера, 23:03) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой и весной! но! по ходу игры появилась и до удаления присутствовала мысль -а что если дурака забьют нам и автобус поставят? С такими соперниками разбираться нужно быстрее -на всякий случай.
Регистрация: 17.05.2017
№15 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 23:01) #
  • -5
  •  (7)
online

С какого места? Почему не пишут, придурки
Регистрация: 22.11.2014
№14 Написал: filin89 Коми Африка (Вчера, 23:00) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой!! Без напряга, сохранили силы перед Тосно.
Регистрация: 21.03.2011
№13 Написал: boralex саратов (Вчера, 23:00) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!! С евровесной! Фара-монстр!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№12 Написал: DMS Советский союз (Вчера, 23:00) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Не напрягаясь. на классе. Паровозов с весной!
Регистрация: 16.07.2016
№11 Написал: Царь Руссо Тула (Вчера, 22:59) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
с победой всех наших! не припомню чтоб 4 команды играли весной! очень круто! Фарфан и правда машина)
Регистрация: 9.11.2011
№10 Написал: styh Советский Союз (Вчера, 22:59) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Отлично!!


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№9 Написал: Freak СПб (Вчера, 22:59) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красавцы
С победой.


--------------------
"Дороги в стране...
Как машины в стране...
Как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино.... Го..."
Регистрация: 18.02.2011
№8 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Вчера, 22:58) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Looka
Порадовали! Фарфан - красава. Лешка Миранчук на хрена фолил?

Он не фолил, он обыграл в штрафной, наткнулся на ногу и упал. Судья посчитал что симуляция.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 22:57) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
С Победой Паровозы!!!Главное сохранить на весну этот состав и усилит точечно команду!!
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 22:56) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Искренне рад победе Локо.Теперь так же буду болеть за Зенит.
Регистрация: 20.03.2014
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