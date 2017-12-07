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"Фастав Злин" - "Локомотив": оценки игроков российской команды

"Локомотив" победил в последнем матче группового этапа и завершил его на первом месте. Rusfootball.info оценил игру лидеров РФПЛ в Чехии.









Антон Коченков 3.0 Российскому голкиперу редко приходилось вступать в игру. Всего один удар в створ ворот. Нужно отдать должное игрокам обороны. Сегодня они поработали на благо спокойствия Антона.

Владислав Игнатьев 4.5 Отличный матч правого защитника. Основная нагрузка в атаке легла именно на его фланг. Владислав эффектно подключался. Успешно совершал дриблинг и исполнил несколько точных опасных передач в штрафную. Одно из подключений закончилось голевой передачей на Миранчука.

Соломон Кверквелия 3.5 Через зону грузинского центрдефа словаки меньше всего гостили в штрафной соперника. Соломон грамотно подстраховывал Владислава Игнатьева. Запомнился несколькими подкатами и своевременными отборами.

Неманья Пейчинович 3.5 Неманья действовал неплохо. Но было пару эпизодов, когда словаки могли забивать. Как, например, во втором тайме, но замудрили. Тем не менее ворота остались в неприкосновенности, так что недочеты были не столь фатальны.

Виталий Лысов 3.5 Чувствовалось, что получил играть задание осторожно, с чем справился хорошо. В атаке ярких подключений не было.

Игорь Денисов 4.0 Отменно справился с чисткой опорной зоны. Своевременно доставлял мяч партнерам атаки. Почти безошибочно играл на подборе. Начал первую голевую атаку команды шикарным пасом Фернандешу.

Александр Коломейцев 3.0 Не успел себя проявить. Очень рано закончил матч из-за травмы. Остается только пожелать здоровья полузащитнику.

Антон Миранчук 3.0 Был не заметен на протяжении большей части матчи. Так вышло, что играл практически без мяча.

Алексей Миранчук 4.5 Забил гол, очень лихо действовал впереди.Отлично взаимодействовал с атакующими футболистами. Постоянно напрягал оборону. Вывел Фернандеша один на один, но тому не хватило хладнокровия.

Мануэль Фернандеш 4.5 Португалец, как и Миранчук, неплохо напрягал оборону соперника. В первом тайме хорошо расширял спектр атаки. Создал один из самых опасных моментов в первом тайме. Во втором сделал пас за спину защитника, который привел к первому мячу. Самому не хватило расторопности, чтобы реализовать голевой шанс.

Джеферсон Фарфан 4.0 Перуанец – главный мотор железнодорожников. На протяжении 90 минут бегал, как заведенный. Забил все-таки свой мяч. Но те, кто смотрел игру, поймут, что мог забивать и больше, но не реализовал несколько реальных шансов.

Дмитрий Тарасов 4.0 Внес больше мощи в центр поля. Выигрывал единоборства и отметился голевым пасом на Фарфана. Ни в коем случае не потерялся после выхода на замену.

Эдер 3.0 Португалец не забил в пустые ворота. Это была его главная возможность отличиться в отведенное время.

Борис Ротенберг 5.0 Ну, как так такому футболисту можно поставить оценку ниже.

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Злин Локомотив
Вчера, 23:42
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3
(0)
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:03) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Борис Ротенберг 5.0 Ну, как так такому футболисту можно поставить оценку ниже.

отец и дяди одобряют smile
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фарфан черпачок красиво исполнил
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Про Ротенберга убил просто... sweat_smile
Регистрация: 12.06.2016
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