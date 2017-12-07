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Криштиану Роналду: ждал этого очень долго. Я хочу быть лучшим

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился впечатлениями после вручения "Золотого мяча".

"Это фантастический момент в моей карьере. Я ждал этого очень долго. Я благодарю всех бывших тренеров и партнеров. И президента "Реала", и мою семью. Я хочу быть лучшим.

Церемония на Эйфелевой башне? Это невероятно. Было немного холодно, но это замечательный опыт", - цитирует Роналду As.
Теги: Криштиану Роналду
Вчера, 23:48
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