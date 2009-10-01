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"Зенит" одержал победу над "Реалом Сосьедад"

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде переиграл "Реал Сосьедад".

Лига Европы

6 тур

Матч 1 - 1:3

"Реал Сосьедад" – "Зенит" 1:3

Голы: Ерохин, 35, Виллиан Жозе, 57, Иванович, 66, Паредес, 86

"Реал Сосьедад": Рульи - Льоренте, Родригес, (Де ла Белья, 63), Одриосола, Мартинес - Сурутуса, (Каналес, 70), Ильярраменди, Янузай, Прието, Ойарсабаль, (Хуанми, 58), - Виллиан Жозе.

"Зенит": Лодыгин, Кришито, Мевля, Иванович, Смольников, (Жирков, 65), Краневиттер, Нобоа, (Кузяев, 65), Ерохин, Полоз, (Паредес, 77), Кокорин, Ригони.

Предупреждения: Краневиттер, 31, Ерохин, 78, Каналес, 80
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 00:59
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52
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№52 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:38) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Black Fox
Клуб, который играл во всех европейских турнирах, клуб с составом дороже чем у любого клуба премьер лиги, включая Зенит, клуб из сильнейшего чемпионата Европы, клуб который выше Спартака в рейтинге УЕФА.

как твой рейтинг УЕФА и стоимость игроков помогли зениту в матче со Спартаком недавно?У Анжи тоже были пару сезонов деньги,тоже выходили впервые в говночашку и где они теперь?
Регистрация: 9.03.2017
№51 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
а теперь подумай что за клуб такой что первый раз туда попал

Клуб, который играл во всех европейских турнирах, клуб с составом дороже чем у любого клуба премьер лиги, включая Зенит, клуб из сильнейшего чемпионата Европы, клуб который выше Спартака в рейтинге УЕФА(68 место против вашего 112).
Надеюсь я ответил на твой вопрос.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№50 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 01:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бате там вроде решил со Спартаком посоревноваться)


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№49 Написал: nongames СПБ (Сегодня, 01:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучший результат группового турнира, мелочь, а приятно. Надо так же во внутреннем
чемпионате smirk
Регистрация: 19.10.2009
№48 Написал: Lacan (Сегодня, 01:31) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Молодцы, показали свиньям как надо играть в гостях с сильным соперником!
Регистрация: 27.09.2011
№47 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Black Fox
Наверное потому что первый раз в ней играли.

наверное или точно?а теперь подумай что за клуб такой что первый раз туда попал за столько времени, на данный момент они 9 место занимают,а шестыми они там один с перепугу стали в том сезоне.Вильяреал,Атлетик,эти команды можно назвать шестыми,они постоянно в ЛЕ играют
Регистрация: 9.03.2017
№46 Написал: holod хамина (Сегодня, 01:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
зенитчиков с победой!!!!молодцы....................
Регистрация: 16.05.2011
№45 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 01:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
Зенит - молодец.
Иванович и Паредес забили красивые индивидуальные голы.
По просьбам трудящейся Черной Лисы - матчасть)
Стоимость игроков:
Спартак - 106 млн.
Зенит - 136
Сосьедад - 153
Ливерпуль - 514

а Марибора?


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№44 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 01:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит - молодец.
Иванович и Паредес забили красивые индивидуальные голы.
По просьбам трудящейся Черной Лисы - матчасть)
Стоимость игроков:
Спартак - 106 млн.
Зенит - 136
Сосьедад - 153
Ливерпуль - 514


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№43 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
в ЛЕ первый раз они вышли из группы

Наверное потому что первый раз в ней играли.

Цитата: Manchester United
ы наверное думал вы гранда обыграли?

Нет, просто 6 команду Испании.


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№42 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 01:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит с победой!!!
Регистрация: 24.05.2017
№41 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:18) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Black Fox
матчасть изучить не пробовал?

в ЛЕ первый раз они вышли из группы,ты наверное думал вы гранда обыграли?
Регистрация: 9.03.2017
№40 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
первый раз Сосьедад вышел в плей оф говночашки

матчасть изучить не пробовал?


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№39 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:15) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Юлий Цезарь
ну мы-то достойно по-крайней мере выглядели, да и побед с очками у нас поболее. И так как вы не обс.и.рались. чемпионы хреновы

какие вы достойно выглядели?МЮ в Москве вам 4 штуки отгрузил,Рома пять штук в другом сезоне,ваше счастье что МЮ был без мотивации,да мы чемпионы,а вы нищеброды
Регистрация: 9.03.2017
№38 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 01:15) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Опа , сенсация на ровном месте, испанцы пьяные наверно играли? blush

Вроде немного подвыпившим был давеча Ливерпуль.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№37 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:14) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Опа , сенсация на ровном месте, испанцы пьяные наверно играли?

точно, победу Ливера праздновали...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№36 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 01:14) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хоть испанцы и владели инициативой, но как то спокойно было весь матч. Показалось, что даже защита не особо напрягалась, хотя молодцы, отрабатывали все.
Вдвойне приятно, что испанцы так пыжились и были наказаны равномерно все 90 минут.
Зы: игра не понравилась в нападении, хотяяяя... скорее всего это установка Манчини. Она сыграла. Остальное -домыслы.
Всех наших с победой и первым местом в группе! Мы снова принесли очки себе в клубном рейтинге!!!
Регистрация: 28.01.2016
№35 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:12) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: SPV
Опа , сенсация на ровном месте, испанцы пьяные наверно играли?

первый раз Сосьедад вышел в плей оф говночашки,думай сам кого обыграл зенит)
Регистрация: 9.03.2017
№34 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:12) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Capptain
Единственный Смольников – это беда, косяк на косяке, как только его убрали, появилась уверенность и надежность в игре.

странное мнение, учитывая что все атаки Реала шли с левого фланга...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№33 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 01:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Честный
Цитата: conscience
Отлично сыграли в группе. По сути только одну игру не очень сыграли, но и там удалось не проиграть)Ну а голы на загляденье.
П.С. Обидно,что кто-то зарабатывает рейтинговые очки, ну а кто-то....ладно не будем о грустном.

Ну ты не сравнивай уровень сопротивления в ЛЧ и ЛЕ)
По сравнению с МЮ и ливером ,испанцы инвалиды

Никто не говорит, про Ливерпуль.
Что насчет Марибора и Базеля?
Кстати, Севилья заняла 4 место в чемпионате испании в прошлом году, а РС 6ое,так что я не думаю,что там слишком большая разница,если она есть.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№32 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:11) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Manchester United
Цитата: Юлий Цезарь
ну с победой. Будем считать что двумя победами сегодня РФПЛ отмылась от вчерашнего позора нашего чемпионишки smirk

ты то куда прокладка тяфкаешь,после Спартак зенит так же шляпу ликарил вместе с бомжами,да и Маур вас как обычно пёхнул,похоронив ваши мечты о плей оф,привет там нищебродишке Гинерку smile

ну мы-то достойно по-крайней мере выглядели, да и побед с очками у нас поболее. И так как вы не обс.и.рались. чемпионы хреновы smile
Регистрация: 1.12.2017
№31 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 01:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: conscience
Отлично сыграли в группе. По сути только одну игру не очень сыграли, но и там удалось не проиграть)Ну а голы на загляденье.
П.С. Обидно,что кто-то зарабатывает рейтинговые очки, ну а кто-то....ладно не будем о грустном.

Ну ты не сравнивай уровень сопротивления в ЛЧ и ЛЕ)
По сравнению с МЮ и ливером ,испанцы инвалиды
Регистрация: 1.06.2017
№30 Написал: Messi (Сегодня, 01:08) #
  • +4
  •  (4)
online

Не сказать, что спокойно, но со знанием дела довели до победы.
Напомнило в 2000-х годах приезд больших команд к нам, наши бегают, суетятся и даже гол забивают, а эти (ТОПы) 3 - 4 забивают и улыбаясь уезжают.
Как то, так.
Всех с победой!!!!!
Регистрация: 8.11.2012
№29 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 01:08) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо завершили в атаке, а в защите, конечно столько быть давать нельзя... Надеюсь на Терек останется такой же настрой..


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№28 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:08) #
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Юлий Цезарь
ну с победой. Будем считать что двумя победами сегодня РФПЛ отмылась от вчерашнего позора нашего чемпионишки smirk

ты то куда прокладка тяфкаешь,после Спартак зенит так же шляпу ликарил вместе с бомжами,да и Маур вас как обычно пёхнул,похоронив ваши мечты о плей оф,привет там нищебродишке Гинерку smile
Регистрация: 9.03.2017
№27 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:08) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опа , сенсация на ровном месте, испанцы пьяные наверно играли? blush
Регистрация: 2.02.2012
№26 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 01:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Сосьедад оказался удобным соперником для Зенита. Слишком медленно играли, что в первом, что во втором матче. Вспомните как нас Малага возила в ЛЧ.
Регистрация: 15.03.2012
№25 Написал: kolkor58 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:05) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А сказать то и нечего.... к-б!!!
МОЛОДЦЫ!!! Нарушили традицию!!! Голы - шедевры, особенно второй и третий!!!


--------------------
Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012
№24 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 01:05) #
  • +7
  •  (7)

Зенит с эстетской победой! Голы роскошны.Особенно от Ивановича и Паредеса ...
Регистрация: 24.10.2012
№23 Написал: Capptain (Сегодня, 01:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо Команде, порадовали!
Единственный Смольников – это беда, косяк на косяке, как только его убрали, появилась уверенность и надежность в игре.


--------------------
заправился на лукойле - помог спартаку
а насчет газа скажу одно - его и свинья пускает
Регистрация: 22.11.2012
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