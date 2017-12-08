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"Ницца" вышла в плей-офф Лиги Европы

"Зюлте-Варегем" победил "Лацио" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. В другой встрече "Витесс" выиграл у "Ниццы".

Лига Европы

Групповой турнир

Группа K

"Зюлте-Варегем" (Бельгия) - "Лацио" (Италия) - 3:2

Голы: Де Пов, 6 (1:0). Хейлен, 60 (2:0). Кайседо, 67 (2:1). Лукас, 76 (2:2). Лейя Исека, 83 (3:2).

"Зюлте-Варегем": Бостин, Де Фаув, Уолш (Шапонич, 87), Хейлен, Бодри, Маду (Хамалайнен, 46), Кайя, Де Пов, Копман, Думбья (Де Сарт, 46), Лейя Исека.

"Лацио": Варгич, Баста, Лукаку, Баштуш, Габаррон, Луис Фелипе (Уоллас, 65), Крекко (Лукас, 55), Мурджа, Мичели (Фелипе Андерсон, 55), Кайседо, Паломби.

Предупреждение: Уолш, 75.

"Витесс" – "Ницца" 1:0

Голы: Кастаньос, 84

"Витесс": Пасвер, Файе, Леливелд, Кашия, Миазга, Ауде, Колкетт (Фор, 46), Брун, Маунт, Кастаньос, Матавж (Рашица, 68)

"Ницца": Кардинал, Бонфим, Ракине, Сарр, Бюрнер, Лусамба (Перро, 88), Козьелло, Макенго, Срарфи (Вальтер, 78), Сиприен, Плеа (Диаби, 66)

Предупреждения: Леливелд, 40, Срарфи, 55, Макенго, 68
Теги: Ницца Витесс
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