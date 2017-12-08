"Ницца" вышла в плей-офф Лиги Европы

"Зюлте-Варегем" победил "Лацио" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. В другой встрече "Витесс" выиграл у "Ниццы".Лига ЕвропыГрупповой турнирГруппа KДе Пов, 6 (1:0). Хейлен, 60 (2:0). Кайседо, 67 (2:1). Лукас, 76 (2:2). Лейя Исека, 83 (3:2)."Зюлте-Варегем": Бостин, Де Фаув, Уолш (Шапонич, 87), Хейлен, Бодри, Маду (Хамалайнен, 46), Кайя, Де Пов, Копман, Думбья (Де Сарт, 46), Лейя Исека."Лацио": Варгич, Баста, Лукаку, Баштуш, Габаррон, Луис Фелипе (Уоллас, 65), Крекко (Лукас, 55), Мурджа, Мичели (Фелипе Андерсон, 55), Кайседо, Паломби.Предупреждение: Уолш, 75.Кастаньос, 84"Витесс": Пасвер, Файе, Леливелд, Кашия, Миазга, Ауде, Колкетт (Фор, 46), Брун, Маунт, Кастаньос, Матавж (Рашица, 68)"Ницца": Кардинал, Бонфим, Ракине, Сарр, Бюрнер, Лусамба (Перро, 88), Козьелло, Макенго, Срарфи (Вальтер, 78), Сиприен, Плеа (Диаби, 66)Предупреждения: Леливелд, 40, Срарфи, 55, Макенго, 68