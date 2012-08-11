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"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ будут сеяными, "Спартак" - несеяным

После завершения матчей 6-го тура группового турнира Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала. Россию в плей-офф турнира представят четыре команды - "Локомотив", "Зенит", ЦСКА и "Спартак".

При жеребьевке, которая состоится в понедельник, 11 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени, команды будут поделены на сеяных и несеяных. В число первых попали "Локомотив" и "Зенит" как победители своих групп ЛЕ, а также ЦСКА как одна из лучших третьих команд ЛЧ. "Спартак" будет несеяным.

Сеяные: "Вильярреал" (Испания), "Динамо" К (Украина), "Брага" (Португалия), "Милан" (Италия), "Аталанта" (Италия), "ЛОКОМОТИВ" (Россия), "Виктория" (Чехия), "Арсенал" (Англия), "Зальцбург" (Австрия), "Атлетик" (Испания), "Лацио" (Италия), "ЗЕНИТ" (Россия), ЦСКА (Россия), "Атлетико" (Испания), "Лейпциг" (Германия), "Спортинг" (Португалия).

Несеяные: "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), "Лудогорец" (Болгария), АЕК (Греция), "Лион" (Франция), "Копенгаген" (Дания), "Стяуа" (Румыния), "Црвена Звезда" (Сербия), "Марсель" (Франция), "Эстерсунд" (Швеция), "Ницца" (Франция), K, "Реал Сосьедад" (Испания), "Наполи" (Италия), "СПАРТАК" (Россия), "Селтик" (Шотландия), "Боруссия" Д (Германия).

Напомним, на этой стадии не могут встретиться друг с другом представители одной и той же федерации, а также те, кто выступал вместе в групповом турнире. Основные даты матчей 1/16 финала – 15 и 22 февраля. Однако в виде исключения некоторые игры могут быть перенесены. Сеяные команды начнут плей-офф на выезде, несеяые - дома.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит Локомотив ЦСКА Спартак
Сегодня, 01:41
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21
(3)
№21 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 02:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: SergioV
Зато Боруссия и Наполи так считают

Бавария и МЮ тоже считали stuck_out_tongue

Если копать, то мы Реал регулярно дрючили, а действующий победитель Кубка УЕФА всей командой в кашу-малу радовались ничьей с нами))
Давай в 2017 вернёмся? )
Ты веришь, что с Манчини вы топов обыграете?
Кстати, я на Боруссии 9000 поднял, когда они с вами играли. Тот матч, где вы "удачно начали", когда ещё Левандовски отжигал...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№20 Написал: Black Fox (Сегодня, 02:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
Зато Боруссия и Наполи так считают

Бавария и МЮ тоже считали stuck_out_tongue


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№19 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 02:29) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Цитата: SergioV
Боруссия и Наполи - это вынос ЛЮБОГО клуба РФПЛ.

вот и посмотрим. Я не считаю "Зенит" любым клубом.

Зато Боруссия и Наполи так считают joy


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№18 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 02:25) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
Боруссия и Наполи - это вынос ЛЮБОГО клуба РФПЛ.

вот и посмотрим. Я не считаю "Зенит" любым клубом.
Регистрация: 6.12.2014
№17 Написал: Messi (Сегодня, 02:25) #
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online

Цитата: Юлий Цезарь
Цитата: Messi
А где Шериф?

в пролете smirk

А да, увидел.
Спасибо!
Регистрация: 8.11.2012
№16 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 02:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Вообще ЛЕ в этом году весьма сильная. Лидер Серии А, два недавних финалиста ЛЧ, Милан, Арсенал, Лион, Марсель, Лацио...

Милан на своей волне будет, итальянцам серия А гораздо важнее ЛЕ. Арсенал весной стабильно в яме: слишком много матчей, слишком много турниров. В ЛЕ будут молодняк обкатывать. Лион всё же не тот без Толиссо и Ляказетта. Марсель - довольно переоцененный клуб, но в гостях будет сложно. Лацио - вообще загадка, команда собрана по крупицам Индзаги-младшего, но глубины состава на весну не хватит, будут за чемпионат цепляться, если за зиму не сдадут. А вот Боруссия и Наполи - это много быстрых и техничных, индивидуально очень сильных игроков. На мой взгляд кто-то из этих двух и возьмёт трофей.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№15 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 02:23) #
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  •  (4)

Цитата: Messi
А где Шериф?

в пролете smirk
Регистрация: 1.12.2017
№14 Написал: Messi (Сегодня, 02:22) #
  • 0
  •  (0)
online

А где Шериф?
Регистрация: 8.11.2012
№13 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 02:20) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: taivara
СПАРТАК" (Россия)-"Арсенал" (Англия) Нужен реванш для восстановления репутации

а может для "восстановления репутации" все-таки клуб послабее подойдет? smile а то ведь с арсеналом можно наоборот и кучу новых рекордов установить smile
Регистрация: 1.12.2017
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 02:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще ЛЕ в этом году весьма сильная. Лидер Серии А, два недавних финалиста ЛЧ, Милан, Арсенал, Лион, Марсель, Лацио...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 02:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Manchester United
какой тут заговор?ты считаешь что Наполи,Дортмунд,Лион,Марсель это подарки?

Если хотим победить в ЛЕ(а другой задачи перед Зенитом не стоит), нужно обыгрывать всех. Так что пусть нам попадется клуб посильнее...

Лиса, Боруссия и Наполи - это вынос ЛЮБОГО клуба РФПЛ.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№10 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Black Fox
Если хотим победить в ЛЕ(а другой задачи перед Зенитом не стоит), нужно обыгрывать всех. Так что пусть нам попадется клуб посильнее...

маловероятно что на данной стадии вам кто то из них выпадет,а так ты прав,в любом случае рано или поздно придется сыграть
Регистрация: 9.03.2017
№9 Написал: Black Fox (Сегодня, 02:05) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
какой тут заговор?ты считаешь что Наполи,Дортмунд,Лион,Марсель это подарки?

Если хотим победить в ЛЕ(а другой задачи перед Зенитом не стоит), нужно обыгрывать всех. Так что пусть нам попадется клуб посильнее...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№8 Написал: taivara Питер (Сегодня, 02:01) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
СПАРТАК" (Россия)-"Арсенал" (Англия) Нужен реванш для восстановления репутации
Регистрация: 10.05.2012
№7 Написал: papont СП-б (Сегодня, 02:00) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну что, Спартак в компании с Наполи, Марселем и пр. Вполне достойно. stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: acetophenon
Слабых нет. Казахи если только. Ну, болгары еще.

Эстерсунд и АЕК еще,Лудогорец посильнее будет
Регистрация: 9.03.2017
№5 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 01:54) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Слабых нет. Казахи если только. Ну, болгары еще.
Регистрация: 6.12.2014
№4 Написал: Tokio581 (Сегодня, 01:54) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
Цитата: Black Fox
Нет ли тут заговора...

какой тут заговор?ты считаешь что Наполи,Дортмунд,Лион,Марсель это подарки?

Во во как бы на эти команды не попасть. Особенно боруссия и наполи
Регистрация: 18.04.2016
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:52) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Локомотив - Копенгаген(АЕК будет), Зенит - Лион(Ницца на самом деле), ЦСКА - Црвена Звезда(тут без вариантов), Спартак - Брага. Если б сегодня жеребились, то как то так...
Регистрация: 12.06.2016
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Black Fox
Нет ли тут заговора...

какой тут заговор?ты считаешь что Наполи,Дортмунд,Лион,Марсель это подарки?
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:48) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Нет ли тут заговора...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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