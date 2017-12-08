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Роберто Карлос: на русском языке помню слова "приятного аппетита", "П*****с" и "петух"

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос рассказал, помнит ли какие-то слова на русском языке.

"Ещё помню слова на русском "я тебя люблю", "хорошо", "пожалуйста", "спасибо", "нормально", "приятного аппетита". Матерные слова? "П*****с", "петух". Первое, что учишь, когда приезжаешь играть в новую страну, - это, конечно же, мат. Ещё мне понравилось слово "учкудук", — сказал Роберто Карлос в интервью oSporte TV.
Сегодня, 02:40
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