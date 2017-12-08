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Хосе Гайя может перейти в "Ювентус"

Защитник "Валенсии" Хосе Гайя попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает Fichajes.

Руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру 22-летнего игрока в качестве замены Алексу Сандру, который может покинуть команду.

В нынешнем сезоне Гайя провел 13 матчей и отдал три результативные передачи.
Теги: Валенсия Ювентус Трансферы
Сегодня, 03:20
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