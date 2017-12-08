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Криштиану Роналду: наша битва с Месси продолжается

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал выигранный "Золотой мяч" по итогам 2017 года.

"Надеюсь, что смогу играть на великолепном уровне ещё несколько лет. Наша битва с Месси продолжается. Мы делаем для своих команд всё, на что способны", - цитирует Роналду Goal.com.
Теги: Роналду Месси
Сегодня, 04:22
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