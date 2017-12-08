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Флорентино Перес: пятый "Золотой мяч" Роналду – честь для "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал 5-й "Золотой мяч" нападающего Криштиану Роналду. Португалец в голосовании опередил Лионеля Месси и Неймара.

"Я очень рад быть здесь. Этот пятый "Золотой мяч" – честь для "Реала" и и всех мадридиста. Криштиану обладает всеми ценностями, присущими "Реалу". Для меня он наследник Альфредо Ди Стефано", - цитирует Переса L’Equipe.
Теги: Перес Роналду Реал
Сегодня, 04:53
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