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Дмитрий Аленичев: думаю, меня бы просто уволили после 0:7

Бывший полузащитник "Спартака" и главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев высказал мнение о поражении красно-белых со счетом 0:7 от "Ливерпуля" в 6-м туре Лиги чемпионов.

– После такого поражения уход главного тренера в отставку стал бы логичным шагом? И вы в аналогичной ситуации могли бы на него решиться?

– Думаю, что меня бы просто уволили после подобного результата. И я бы согласился с этим полностью, это правильно. Может, руководство сразу после финального свистка отправило бы в отставку, и я бы даже не успел ничего сказать на пресс-конференции. Но тренеру требуется переварить все, что произошло. Не нужно принимать решения на эмоциях. А так – был бы готов к любому решению.

– Имело ли смысл выйти в пять защитников, учитывая травму Комбарова и силу атаки "Ливерпуля"?

– Могу рассуждать долго, но команду готовит главный тренер. Он видит футболистов каждый день. Исходя из силы соперника, и принимается решение. Поэтому я бы не хотел что-либо рекомендовать, говорить, как поступил бы на месте Карреры.

СЭ
Теги: Аленичев Спартак
Сегодня, 08:36
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(2)
№3 Написал: irv Курск (Сегодня, 09:00) #
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online

Эх Дима... скатился.


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:48) #
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  •  (4)

от АЕКа 1-0 обиднее все-таки было...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 08:47) #
  • +3
  •  (3)
online

убогий ты все таки Дима ...последние капли уважения теряешь
Регистрация: 29.03.2013
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