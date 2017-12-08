Александр Ерохин: напряженно на поле было на протяжении всей игры

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, забивший гол в ворота "Реала Сосьедад" (3:1) в матче Лиги Европы, высказался по поводу заключительной игры группового этапа Лиги Европы.– Напряженно на поле было на протяжении всей игры. Соперник атаковал большими силами, нам приходилось четко и слаженно действовать в обороне. Важно оказалось и то, что когда пропусти и счет стал 1:1 мы не свалились только на игру сзади. Продолжили искать свои шансы и забили еще два.– Мы были готовы к тому, что они хорошо контролируют мяч. Так было и в первой игре. Тренер сказал: надо терпеть и не терять концентрации и пользоваться контратаками.– Весь список еще толком не изучил. Позже посмотрим.– Есть, конечно, команды посильнее, но не думаю, что квалифицировались откровенно слабые.