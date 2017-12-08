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Александр Ерохин: напряженно на поле было на протяжении всей игры

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, забивший гол в ворота "Реала Сосьедад" (3:1) в матче Лиги Европы, высказался по поводу заключительной игры группового этапа Лиги Европы.

– Какой отрезок матча назовете ключевым?

– Напряженно на поле было на протяжении всей игры. Соперник атаковал большими силами, нам приходилось четко и слаженно действовать в обороне. Важно оказалось и то, что когда пропусти и счет стал 1:1 мы не свалились только на игру сзади. Продолжили искать свои шансы и забили еще два.

– Как удалось выдержать давление хозяев?

– Мы были готовы к тому, что они хорошо контролируют мяч. Так было и в первой игре. Тренер сказал: надо терпеть и не терять концентрации и пользоваться контратаками.

– "Зенит" вышел из группы с первого места. Есть предпочтения по сопернику в плей-офф?

– Весь список еще толком не изучил. Позже посмотрим.

– Хочется посильнее или попроще?

– Есть, конечно, команды посильнее, но не думаю, что квалифицировались откровенно слабые.

Матч ТВ
Теги: Ерохин Зенит
Сегодня, 08:58
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