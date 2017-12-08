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Махачкала Арсенал
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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Пришла пора заканчивать. Превью 20-го тура РФПЛ
Первая часть нынешнего сезона плавно подходит к своему завершению. Командам Премьер-Лиги осталось сыграть по одному матчу, после чего они смело могут уходить в заслуженный отпуск. Rusfootball.info представляет вашему вниманию превью заключительного тура 2017-го года.
Заключительный тур 2017-го года стартует в Екатеринбурге. Вряд ли кого-то в нашей стране можно удивить тем, что 8 декабря там уже вовсю царит зима, поэтому есть вероятность, что матч состоится не на «СКБ-Банк Арене», а в располагающемся совсем рядом манеже. Тем не менее, по последней информации от президента «Урала» Григория Иванова все идет к тому, что встреча пройдет на открытом воздухе. «Решение будет принимать судья перед игрой, но мы готовимся к тому, чтобы играть на улице» - сказал Иванов. Какие бы сюрпризы не преподнесла погода, нам все равно стоит помнить, что «шмели» в последнее время перестали побеждать. Они не могут это сделать уже на протяжении пяти туров, причем в трех последних из них они неизменно проигрывали. Возможно, команде Тарханова где-то не хватает физики, где-то опыта и эмоциональной устойчивости, но в последнем матче года она должна выложиться на все сто процентов.
«Арсенал» в трех предыдущих играх также не побеждал. Ничья с «Рубином» и поражения от «Тосно» и «Спартака» - вот все, чем богаты «туляки». Безусловно, они тоже захотят скрасить концовку первой части сезона и будут всерьез биться за очки в Екатеринбурге. К сожалению для Божовича, своей команде из-за дисквалификации не сможет помочь Григалава. Еще более грустно черногорскому тренеру может стать в том случае, если Шевченко не успеет восстановиться от небольшого повреждения – пока что участие Игоря в предстоящей встрече под вопросом. Другое дело, что и «Урал» не обходится без неприятных кадровых проблем. Ильин, например, перебрал желтых карточек и точно не сыграет против «Арсенала». Бикфалви и Бумаль Майега получили в прошлом туре травмы, из-за которых им пришлось преждевременно покинуть поле. Помимо этого, не до конца восстановились Балажиц и Павленко. Пожалуй, никому не будет просто, но от этого драматургия матча становится только более интересной.
8 декабря, 17:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: Ильин – Григалава
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Чернов, Ароян, Кулаков, Меркулов – Димитров, Емельянов, Фидлер, Евсеев, Чантурия – Портнягин
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Комбаров, Денисов, Беляев – Ткачев, Боурчану, Горбатенко, Чаушич – Кангва, Джорджевич
Последние матчи: Н Н П П П / В В Н П П
Статистика личных встреч: 5 +2 =2 -1 6:6
Котировки: 2.61 - 2.67 - 3.41
Матч первого круга: 2:2
Трансляция матча:
Соседи по турнирной таблице, борцы за выживание в Премьер-Лиге сразятся между собой на «Арене Химки». После 19-ти туров «Динамо» и «Анжи» набрали по 19 очков, а это значит, что в очной встрече решится судьба как минимум одного вопроса – кто из них закончит год не в зоне прямого вылета? В случае ничьи выше окажется махачкалинский клуб, ведь у него чуть больше побед. Любопытно, что неделю назад и те, и другие провели качественные матчи, не пропустили и набрали по 3 очка. Правда, «бело-голубые» обыграли «Ростов», в котором все уже давно намекало на отставку главного тренера, а «дагестанцы» разгромили «СКА», который никогда в высшем дивизионе не побеждал в гостях. В этой связи игра между собой позволит в значительно большей мере оценить уровень команд, и хотя бы ради этого за ней можно с интересом понаблюдать.
Рассчитывать на сильно результативный футбол, конечно, не приходится. Никуда не деться от того факта, что в семи последних домашних матчах «Динамо» не забивалось более 2 голов. Надежда только на то, что «Анжи» как самая часто пропускающая на выезде команда Премьер-Лиги позволит сопернику забить больше чем обычно. И дело здесь не в том, что мне очень хочется, чтобы подопечные Скрипченко много пропустили – просто статистика упрямо говорит об этом, попутно напоминая, что «махачкалинцы» из последних 12-ти гостевых игр выиграли только одну. Отрадно, что в составе обеих команд нет дисквалифицированных игроков. Но грустно, что есть футболист с недавно полученной серьезной травмой. 19-летний полузащитник «Динамо» Антон Терехов получил второй разрыв крестообразных связок за год. На данный момент он успешно прооперирован и начинает длительное восстановление, которое займет по предварительным прогнозам около 6 месяцев.
9 декабря, 14:00, стадион "Арена Химки", Химки
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Морозов, Шунич, Хольмен, Цаллагов, Рыков – Соу, Соснин, Ташаев – Луценко, Бечирай
"Анжи": Лория – Самарджич, Брызгалов, Армаш, Полуяхтов, Тетрашвили - Бакаев, Хубулов, Данченко, Маркелов – Лескано
Последние матчи: П Н Н П В / Н В П П В
Статистика личных встреч: 19 +8 =5 -6 29:26
Котировки: 1.99 - 3.17 - 4.31
Матч первого круга: 3:1
Трансляция матча:
«Рубин» продолжает испытывать большие проблемы с атакующими действиями и, как следствие, с набором очков. Поражение от «Локомотива» стало шестым в безвыигрышной серии «казанцев». Встреча с хабаровским «СКА» станет для них последним шансом уйти на зимний перерыв на победной ноте. «Хабаровчане» все-таки очень слабо играют на выезде и по-прежнему ни разу не выигрывали за пределами родного края. С другой стороны, команда Бердыева сейчас настолько неудачно выступает, что рискует самой скоро оказаться в зоне прямого вылета – собственно говоря, от нее на данный момент «Рубин» отделяет всего лишь 1 очко. Не исключено, что причина столь слабых результатов кроется в финансовых проблемах казанского клуба. По информации от британского издания The Telegraph, игроки не получают зарплату на протяжении 4 месяцев. Как сообщают наши зарубежные коллеги, генеральный директор «казанцев» Рустам Саяхов дважды не ответил на запрос насчет комментария по этой ситуации.
Проблемы «СКА» заключаются в более футбольных моментах, но от этого они не менее неприятные. Как мы уже говорили выше, «хабаровчане» до сих пор ни разу не побеждали на выезде в рамках Премьер-Лиги. На прошлой неделе они и вовсе были разгромлены «Анжи», в матче с которым, казалось бы, у подопечных Поддубского чуть ли не наибольшие шансы на победу по сравнению со всеми другими соперниками. После такого, чего уж там, фиаско сложно поверить, что «СКА» увезет из Казани 3 очка. Впрочем, впереди Новый Год, а это значит, что чудеса близко и вполне могут случиться уже сейчас. Отметим, что из-за дисквалификации не сможет сыграть номинально второй, но против «Анжи» игравший в основе вратарь Криворучко. Также под вопросом участие в матче получившего повреждение Пуцко. У «Рубина» из-за удаления в прошлом туре заключительную игру первой части сезона пропустит Навас, а что касается травмированных, то единственным, кто может пропустить встречу со «СКА», является Кузьмин.
9 декабря, 16:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Игорь Федотов (Москва)
Дисквалифицированы: Навас – Криворучко
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Джанаев – Бауэр, Кудряшов, Гранат, Камболов, Набиуллин – Оздоев, Цакташ, М’Вила, Азмун – Канунников
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Димидко, Черевко, Наваловский, Савичев – Дедечко, Калинский, Никифоров, Федотов – Маркович
Последние матчи: П Н Н П П / П П П П П
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 1:1
Котировки: 1.33 - 4.70 - 11.50
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
«Амкар» неделю назад провел неоднозначный матч и позволил «Уфе» одержать самую крупную победу в ее истории. С одной стороны, можно отметить, что в первом тайме подопечные Гаджиева играли хорошо, но ведь самое главное то, что случилось после перерыва. Сам Гаджи Муслимович охарактеризовал игру своей команды как дворовую, что, судя по всему, говорит о том, что без журналистов он устроил еще более жесткий разбор всех проваленных эпизодов. Иногда бывает так, что это негативно сказывается на футболистах, но чаще всего, конечно же, нагоняй от тренера способствует более дисциплинированным и более качественным действиям в следующей встрече.
«Краснодар» был чрезвычайно близок к подобным эмоциям своего наставника, но «быки» сумели найти в себе силы и обыграли «Ахмат», проигрывая по ходу матча с разницей в два мяча. Шалимов после этого камбэка поблагодарил всех настоящих болельщиков, которые в тяжелой ситуации поддерживали его. При этом он, вероятно, слышал, что была часть фанатов, которая призывала тренера уйти со своего поста. Честно говоря, понять данных поклонников краснодарского клуба непросто – в последних пяти турах их любимая команда набрала 12 очков из 15-ти возможных, проиграв только действующему чемпиону. Допускаю, что они могут быть недовольны текущим пятым местом в турнирной таблице, но от зоны Лиги Чемпионов «Краснодар» отделяют лишь 2 очка, и в Перми он может сделать еще один шаг навстречу главному клубному турниру Европы.
10 декабря, 14:00, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – Гранквист
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Занев, Конде, Белоруков, Идову – Комолов, Огуде, Гащенков, Гол – Эззатолахи
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Мартынович, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Мамаев – Смолов
Последние матчи: Н П Н В П / В В П В В
Статистика личных встреч: 15 +1 =5 -9 12:22
Котировки: 3.77 - 2.97 - 2.23
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Закрывать первую часть сезона главным дерби страны, может быть, немного нелогично, но абсолютно точно любопытно. И в первую очередь тем, что результаты обеих команд в последнее время похожи. Посмотрите сами, «Спартак» выиграл четыре последних матча в Премьер-Лиге, среди которых важнейшим был тот, что против «Зенита». ЦСКА, в свою очередь, побеждал в трех последних турах, но гораздо важнее, что он при этом стал безумно много забивать – в среднем чуть менее 4 мячей за игру (безусловно, вновь мы отмечаем отличный ход Гончаренко с передвижением Вернблума на позицию форварда). Эти успехи позволили «спартаковцам» и «армейцам» вплотную приблизиться к «Зениту» и включиться в погоню за «Локомотивом». При этом в Лиге Чемпионов на этой неделе оба участника предстоящего дерби потерпели поражения. По стилистике и по счету абсолютно разные, но по итогу одинаковые – и те, и другие заняли третьи места в своих группах и отправились в плей-офф Лиги Европы. Хотя чувствительный разгром может оказать на подопечных Карреры большее позитивное и эмоциональное воздействие, чем, скажем так, обыденные 1:2 на футболистов ЦСКА.
Промес и Ещенко уже успели заявить, что они теперь обязаны сделать все, чтобы исправиться перед своими болельщиками. Андрей отметил, что если будет победа в дерби, то болельщики их простят. Квинси сказал, что после этих 0:7 не может быть никаких оправданий, а потому у «спартаковцев» нет другого выбора, кроме как обыграть ЦСКА для своих фанатов. «Армейцы» традиционно менее общительны по отношению к журналистам, но в этот раз это и неудивительно – общественность больше волнует то, кому, как и когда состоится продажа клуба. Гончаренко уверяет, что его подопечные не обращают внимания на подобные разговоры, но тема от этого не становится менее обсуждаемой. Более подробно этот и остальные вопросы мы рассмотрим в отдельном превью, которое выйдет непосредственно в день матча. Пока же отметим, что судить дерби будет Алексей Николаев. Его можно считать удачным и для «Спартака», и для ЦСКА, поскольку оба клуба побеждали примерно в половине игр при его работе. Примечательно, что на их очных встречах он работал 7 раз, и ни одна из них не завершилась вничью – «армейцы» побеждали четырежды, а «красно-белые» трижды (в том числе в прошлом сезоне, когда они выиграли со счетом 3:1). И что особенно интересно – Николаев ни разу не назначал в дерби «Спартака» и ЦСКА пенальти. Как все будет на этот раз? Узнаем совсем скоро.
10 декабря, 16:30, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Селихов – Таски, Кутепов, Боккетти, Ещенко - Зобнин, Глушаков, Фернандо, Промес – Луис Адриано, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев – Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин – Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо – Вернблум
Последние матчи: Н В В В В / П Н В В В
Статистика личных встреч: 53 +19 =13 -21 71:71
Котировки: 2.23 - 3.26 - 3.38
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
«Ростов» в последних 13-ти матчах победил лишь однажды, и совсем неудивительно, что после столь неудачных результатов главный тренер команды подал в отставку. Леонид Кучук не стал дожидаться, когда его уволят. После поражения от «Динамо» в прошлом туре он написал заявление по собственному желанию. Его сменщиком был назначен работающий в клубе с 2014-го года Дмитрий Кириченко. Пока что рядом с его новой должностью есть приставка «исполняющий обязанности», но я бы не стал исключать то, что во время зимнего перерыва она будет убрана.
В «Уфе» с результатами все в порядке. На прошлой неделе башкирская команда впервые в своей истории одержала крупную победу. Тем не менее, сложно сказать, что у нее большие шансы увезти из Ростова-на-Дону 3 очка. Подопечные Семака по-прежнему чередуют отличные домашние матчи с неудачными гостевыми. Собственно говоря, единственный выездной успех «уфимцев» в этом сезоне случился 15 июля. С тех пор они 9 раз играли за пределами Уфы и ни разу не выиграли. Еще грустнее болельщикам клуба из Башкортостана станет, когда мы напомним статистику личных встреч с «Ростовом» - «Уфа» никогда в своей истории его не обыгрывала. Но не стоит расстраиваться раньше времени, ведь любые серии когда-то прерываются, а чудеса случаются тогда, когда в них веришь.
10 декабря, 19:00, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Абаев - Байрамян, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Калачев, Майер – Бухаров
"Уфа": Беленов - Аликин, Никитин, Сухов, Тумасян, Йокич – Пауревич, Стоцкий, Салатич, Кротов – Игбун
Последние матчи: Н П Н В П / В П В П В
Статистика личных встреч: 7 +4 =3 -0 10:3
Котировки: 2.08 - 2.97 - 4.29
Матч первого круга: 4:1
Трансляция матча:
На прошлой неделе "Ахмат" впервые проиграл под руководством Михаила Галактионова. Причем, после первого тайма была полная уверенность в том, что молодой специалист продолжит вести свою команду без поражений, но три пропущенных гола во второй половине встречи против "Краснодара" перевернули ситуацию с ног на голову. Безусловно, эта неприятная неудача может заставить руководителей грозненского клуба задуматься о целесообразности утверждения Галактионова на посту главного тренера, но все-таки логичнее будет делать выводы после заключительного матча первой части сезона. Тем более что в соперниках еще один большой клуб, победа над которым может всерьез изменить настроение всех причастных к "Ахмату" людей.
"Зенит" едет в Грозный после успешного выезда в Испанию. Обыграв "Реал Сосьедад", "питерцы" завоевали первое место в своем лигоевропейском квартете. И все бы было хорошо, но Роберто Манчини зачем-то смазал все впечатление фразой о том, что его команда выиграла группу, в которой она считалась третьей по силе. Было бы интересно узнать, кого итальянский наставник считает вторым по силе - "Русенборг" или "Вардар"? Впрочем, сейчас все внимание стоит переключить на внутренний чемпионат, где "Зенит" многими воспринимается как самый сильный клуб, но по результатам достаточно заметно уступает "Локомотиву". При этом нельзя сказать, что у "сине-бело-голубых" слишком большие шансы на победу в Грозном. Взять хотя бы статистику двух последних лет - в 2015-м и в 2016-м годах тогда еще "Терек" уверенно обыгрывал гостей из Санкт-Петербурга. Сможет ли Манчини прервать эту неприятную тенденцию? Ответ на этот вопрос можно будет узнать из прямой трансляции на "Матч ТВ".
11 декабря, 19:30, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: Швец – Ерохин
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев – Раванелли, Исмаэл Силва, Роши, Лео – Митришев
"Зенит": Лодыгин - Маммана, Кришито, Иванович, Жирков – Паредес, Краневиттер, Кузяев, Полоз, Кокорин – Ригони
Последние матчи: Н В Н В П / П Н В П В
Статистика личных встреч: 21 +6 =5 -10 20:35
Котировки: 4.45 - 3.32 - 1.91
Матч первого круга: 0:4
Трансляция матча:
"Локомотив" закончил групповой этап Лиги Европы на позитивной ноте. В четверг он обыграл "Злин" и вышел в 1/16 финала. Заключительный матч этого года "железнодорожники" проведут в предстоящий понедельник в Санкт-Петербурге. Интересно, что "Тосно" является одной из тех трех команд, которым в нынешнем сезоне удалось обыграть подопечных Семина. Встреча прошла в середине августа, и тогда клуб из Ленинградской области победил со счетом 2:0. Стоит отметить, что в их новом сражении не сможет принять участие автор одного из голов в игре первого круга - Заболотный перебрал желтых карточек и получил автоматическую дисквалификацию. Не исключено, что Антон вообще больше не сыграет за "Тосно", поскольку на этой неделе появились новости о том, что нападающий достиг договоренности о переходе в "Зенит".
У "Локомотива" могут сыграть все форварды, в том числе самый опасный из них, который продолжает забивать в каждом матче, начиная с 23 ноября. От Фарфана уже пострадали "Копенгаген", "СКА-Хабаровск", "Рубин" и "Злин". На очереди "Тосно". Если учесть, что команда Парфенова в последних четырех турах пропускала в среднем по 4 гола, то кажется, что шансы Фарфана на продление своей результативной серии очень высоки. Впрочем, не нападающими едиными строится игра текущего лидера Премьер-Лиги. Важно отметить, что из-за повреждения, полученного в Оломоуце, рискует пропустить встречу с "Тосно" Коломейцев. В последнее время Семин постоянно доверял ему место в основе, но теперь, судя по всему, Юрию Павловичу придется сделать ставку на другого игрока.
11 декабря, 19:30, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: Заболотный – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Буйволов, Дугалич, Шахов – Палиенко, Марков, Мирзов, Трошечкин, Карницкий – Мухаметшин
"Локомотив": Коченков - Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Игнатьев – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан
Последние матчи: В П П В П / В Н В В В
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 2:0
Котировки: 4.30 - 3.21 - 1.98
Матч первого круга: 2:0
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Урал" – "Арсенал"
Заключительный тур 2017-го года стартует в Екатеринбурге. Вряд ли кого-то в нашей стране можно удивить тем, что 8 декабря там уже вовсю царит зима, поэтому есть вероятность, что матч состоится не на «СКБ-Банк Арене», а в располагающемся совсем рядом манеже. Тем не менее, по последней информации от президента «Урала» Григория Иванова все идет к тому, что встреча пройдет на открытом воздухе. «Решение будет принимать судья перед игрой, но мы готовимся к тому, чтобы играть на улице» - сказал Иванов. Какие бы сюрпризы не преподнесла погода, нам все равно стоит помнить, что «шмели» в последнее время перестали побеждать. Они не могут это сделать уже на протяжении пяти туров, причем в трех последних из них они неизменно проигрывали. Возможно, команде Тарханова где-то не хватает физики, где-то опыта и эмоциональной устойчивости, но в последнем матче года она должна выложиться на все сто процентов.
«Арсенал» в трех предыдущих играх также не побеждал. Ничья с «Рубином» и поражения от «Тосно» и «Спартака» - вот все, чем богаты «туляки». Безусловно, они тоже захотят скрасить концовку первой части сезона и будут всерьез биться за очки в Екатеринбурге. К сожалению для Божовича, своей команде из-за дисквалификации не сможет помочь Григалава. Еще более грустно черногорскому тренеру может стать в том случае, если Шевченко не успеет восстановиться от небольшого повреждения – пока что участие Игоря в предстоящей встрече под вопросом. Другое дело, что и «Урал» не обходится без неприятных кадровых проблем. Ильин, например, перебрал желтых карточек и точно не сыграет против «Арсенала». Бикфалви и Бумаль Майега получили в прошлом туре травмы, из-за которых им пришлось преждевременно покинуть поле. Помимо этого, не до конца восстановились Балажиц и Павленко. Пожалуй, никому не будет просто, но от этого драматургия матча становится только более интересной.
8 декабря, 17:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: Ильин – Григалава
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Чернов, Ароян, Кулаков, Меркулов – Димитров, Емельянов, Фидлер, Евсеев, Чантурия – Портнягин
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Комбаров, Денисов, Беляев – Ткачев, Боурчану, Горбатенко, Чаушич – Кангва, Джорджевич
Последние матчи: Н Н П П П / В В Н П П
Статистика личных встреч: 5 +2 =2 -1 6:6
Котировки: 2.61 - 2.67 - 3.41
Матч первого круга: 2:2
Трансляция матча:
"Динамо" – "Анжи"
Соседи по турнирной таблице, борцы за выживание в Премьер-Лиге сразятся между собой на «Арене Химки». После 19-ти туров «Динамо» и «Анжи» набрали по 19 очков, а это значит, что в очной встрече решится судьба как минимум одного вопроса – кто из них закончит год не в зоне прямого вылета? В случае ничьи выше окажется махачкалинский клуб, ведь у него чуть больше побед. Любопытно, что неделю назад и те, и другие провели качественные матчи, не пропустили и набрали по 3 очка. Правда, «бело-голубые» обыграли «Ростов», в котором все уже давно намекало на отставку главного тренера, а «дагестанцы» разгромили «СКА», который никогда в высшем дивизионе не побеждал в гостях. В этой связи игра между собой позволит в значительно большей мере оценить уровень команд, и хотя бы ради этого за ней можно с интересом понаблюдать.
Рассчитывать на сильно результативный футбол, конечно, не приходится. Никуда не деться от того факта, что в семи последних домашних матчах «Динамо» не забивалось более 2 голов. Надежда только на то, что «Анжи» как самая часто пропускающая на выезде команда Премьер-Лиги позволит сопернику забить больше чем обычно. И дело здесь не в том, что мне очень хочется, чтобы подопечные Скрипченко много пропустили – просто статистика упрямо говорит об этом, попутно напоминая, что «махачкалинцы» из последних 12-ти гостевых игр выиграли только одну. Отрадно, что в составе обеих команд нет дисквалифицированных игроков. Но грустно, что есть футболист с недавно полученной серьезной травмой. 19-летний полузащитник «Динамо» Антон Терехов получил второй разрыв крестообразных связок за год. На данный момент он успешно прооперирован и начинает длительное восстановление, которое займет по предварительным прогнозам около 6 месяцев.
9 декабря, 14:00, стадион "Арена Химки", Химки
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Морозов, Шунич, Хольмен, Цаллагов, Рыков – Соу, Соснин, Ташаев – Луценко, Бечирай
"Анжи": Лория – Самарджич, Брызгалов, Армаш, Полуяхтов, Тетрашвили - Бакаев, Хубулов, Данченко, Маркелов – Лескано
Последние матчи: П Н Н П В / Н В П П В
Статистика личных встреч: 19 +8 =5 -6 29:26
Котировки: 1.99 - 3.17 - 4.31
Матч первого круга: 3:1
Трансляция матча:
"Рубин" – "СКА-Хабаровск"
«Рубин» продолжает испытывать большие проблемы с атакующими действиями и, как следствие, с набором очков. Поражение от «Локомотива» стало шестым в безвыигрышной серии «казанцев». Встреча с хабаровским «СКА» станет для них последним шансом уйти на зимний перерыв на победной ноте. «Хабаровчане» все-таки очень слабо играют на выезде и по-прежнему ни разу не выигрывали за пределами родного края. С другой стороны, команда Бердыева сейчас настолько неудачно выступает, что рискует самой скоро оказаться в зоне прямого вылета – собственно говоря, от нее на данный момент «Рубин» отделяет всего лишь 1 очко. Не исключено, что причина столь слабых результатов кроется в финансовых проблемах казанского клуба. По информации от британского издания The Telegraph, игроки не получают зарплату на протяжении 4 месяцев. Как сообщают наши зарубежные коллеги, генеральный директор «казанцев» Рустам Саяхов дважды не ответил на запрос насчет комментария по этой ситуации.
Проблемы «СКА» заключаются в более футбольных моментах, но от этого они не менее неприятные. Как мы уже говорили выше, «хабаровчане» до сих пор ни разу не побеждали на выезде в рамках Премьер-Лиги. На прошлой неделе они и вовсе были разгромлены «Анжи», в матче с которым, казалось бы, у подопечных Поддубского чуть ли не наибольшие шансы на победу по сравнению со всеми другими соперниками. После такого, чего уж там, фиаско сложно поверить, что «СКА» увезет из Казани 3 очка. Впрочем, впереди Новый Год, а это значит, что чудеса близко и вполне могут случиться уже сейчас. Отметим, что из-за дисквалификации не сможет сыграть номинально второй, но против «Анжи» игравший в основе вратарь Криворучко. Также под вопросом участие в матче получившего повреждение Пуцко. У «Рубина» из-за удаления в прошлом туре заключительную игру первой части сезона пропустит Навас, а что касается травмированных, то единственным, кто может пропустить встречу со «СКА», является Кузьмин.
9 декабря, 16:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Игорь Федотов (Москва)
Дисквалифицированы: Навас – Криворучко
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Джанаев – Бауэр, Кудряшов, Гранат, Камболов, Набиуллин – Оздоев, Цакташ, М’Вила, Азмун – Канунников
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Димидко, Черевко, Наваловский, Савичев – Дедечко, Калинский, Никифоров, Федотов – Маркович
Последние матчи: П Н Н П П / П П П П П
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 1:1
Котировки: 1.33 - 4.70 - 11.50
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
"Амкар" – "Краснодар"
«Амкар» неделю назад провел неоднозначный матч и позволил «Уфе» одержать самую крупную победу в ее истории. С одной стороны, можно отметить, что в первом тайме подопечные Гаджиева играли хорошо, но ведь самое главное то, что случилось после перерыва. Сам Гаджи Муслимович охарактеризовал игру своей команды как дворовую, что, судя по всему, говорит о том, что без журналистов он устроил еще более жесткий разбор всех проваленных эпизодов. Иногда бывает так, что это негативно сказывается на футболистах, но чаще всего, конечно же, нагоняй от тренера способствует более дисциплинированным и более качественным действиям в следующей встрече.
«Краснодар» был чрезвычайно близок к подобным эмоциям своего наставника, но «быки» сумели найти в себе силы и обыграли «Ахмат», проигрывая по ходу матча с разницей в два мяча. Шалимов после этого камбэка поблагодарил всех настоящих болельщиков, которые в тяжелой ситуации поддерживали его. При этом он, вероятно, слышал, что была часть фанатов, которая призывала тренера уйти со своего поста. Честно говоря, понять данных поклонников краснодарского клуба непросто – в последних пяти турах их любимая команда набрала 12 очков из 15-ти возможных, проиграв только действующему чемпиону. Допускаю, что они могут быть недовольны текущим пятым местом в турнирной таблице, но от зоны Лиги Чемпионов «Краснодар» отделяют лишь 2 очка, и в Перми он может сделать еще один шаг навстречу главному клубному турниру Европы.
10 декабря, 14:00, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – Гранквист
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Занев, Конде, Белоруков, Идову – Комолов, Огуде, Гащенков, Гол – Эззатолахи
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Мартынович, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Мамаев – Смолов
Последние матчи: Н П Н В П / В В П В В
Статистика личных встреч: 15 +1 =5 -9 12:22
Котировки: 3.77 - 2.97 - 2.23
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
"Спартак" – ЦСКА
Закрывать первую часть сезона главным дерби страны, может быть, немного нелогично, но абсолютно точно любопытно. И в первую очередь тем, что результаты обеих команд в последнее время похожи. Посмотрите сами, «Спартак» выиграл четыре последних матча в Премьер-Лиге, среди которых важнейшим был тот, что против «Зенита». ЦСКА, в свою очередь, побеждал в трех последних турах, но гораздо важнее, что он при этом стал безумно много забивать – в среднем чуть менее 4 мячей за игру (безусловно, вновь мы отмечаем отличный ход Гончаренко с передвижением Вернблума на позицию форварда). Эти успехи позволили «спартаковцам» и «армейцам» вплотную приблизиться к «Зениту» и включиться в погоню за «Локомотивом». При этом в Лиге Чемпионов на этой неделе оба участника предстоящего дерби потерпели поражения. По стилистике и по счету абсолютно разные, но по итогу одинаковые – и те, и другие заняли третьи места в своих группах и отправились в плей-офф Лиги Европы. Хотя чувствительный разгром может оказать на подопечных Карреры большее позитивное и эмоциональное воздействие, чем, скажем так, обыденные 1:2 на футболистов ЦСКА.
Промес и Ещенко уже успели заявить, что они теперь обязаны сделать все, чтобы исправиться перед своими болельщиками. Андрей отметил, что если будет победа в дерби, то болельщики их простят. Квинси сказал, что после этих 0:7 не может быть никаких оправданий, а потому у «спартаковцев» нет другого выбора, кроме как обыграть ЦСКА для своих фанатов. «Армейцы» традиционно менее общительны по отношению к журналистам, но в этот раз это и неудивительно – общественность больше волнует то, кому, как и когда состоится продажа клуба. Гончаренко уверяет, что его подопечные не обращают внимания на подобные разговоры, но тема от этого не становится менее обсуждаемой. Более подробно этот и остальные вопросы мы рассмотрим в отдельном превью, которое выйдет непосредственно в день матча. Пока же отметим, что судить дерби будет Алексей Николаев. Его можно считать удачным и для «Спартака», и для ЦСКА, поскольку оба клуба побеждали примерно в половине игр при его работе. Примечательно, что на их очных встречах он работал 7 раз, и ни одна из них не завершилась вничью – «армейцы» побеждали четырежды, а «красно-белые» трижды (в том числе в прошлом сезоне, когда они выиграли со счетом 3:1). И что особенно интересно – Николаев ни разу не назначал в дерби «Спартака» и ЦСКА пенальти. Как все будет на этот раз? Узнаем совсем скоро.
10 декабря, 16:30, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Селихов – Таски, Кутепов, Боккетти, Ещенко - Зобнин, Глушаков, Фернандо, Промес – Луис Адриано, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев – Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин – Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо – Вернблум
Последние матчи: Н В В В В / П Н В В В
Статистика личных встреч: 53 +19 =13 -21 71:71
Котировки: 2.23 - 3.26 - 3.38
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
"Ростов" – "Уфа"
«Ростов» в последних 13-ти матчах победил лишь однажды, и совсем неудивительно, что после столь неудачных результатов главный тренер команды подал в отставку. Леонид Кучук не стал дожидаться, когда его уволят. После поражения от «Динамо» в прошлом туре он написал заявление по собственному желанию. Его сменщиком был назначен работающий в клубе с 2014-го года Дмитрий Кириченко. Пока что рядом с его новой должностью есть приставка «исполняющий обязанности», но я бы не стал исключать то, что во время зимнего перерыва она будет убрана.
В «Уфе» с результатами все в порядке. На прошлой неделе башкирская команда впервые в своей истории одержала крупную победу. Тем не менее, сложно сказать, что у нее большие шансы увезти из Ростова-на-Дону 3 очка. Подопечные Семака по-прежнему чередуют отличные домашние матчи с неудачными гостевыми. Собственно говоря, единственный выездной успех «уфимцев» в этом сезоне случился 15 июля. С тех пор они 9 раз играли за пределами Уфы и ни разу не выиграли. Еще грустнее болельщикам клуба из Башкортостана станет, когда мы напомним статистику личных встреч с «Ростовом» - «Уфа» никогда в своей истории его не обыгрывала. Но не стоит расстраиваться раньше времени, ведь любые серии когда-то прерываются, а чудеса случаются тогда, когда в них веришь.
10 декабря, 19:00, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Абаев - Байрамян, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Калачев, Майер – Бухаров
"Уфа": Беленов - Аликин, Никитин, Сухов, Тумасян, Йокич – Пауревич, Стоцкий, Салатич, Кротов – Игбун
Последние матчи: Н П Н В П / В П В П В
Статистика личных встреч: 7 +4 =3 -0 10:3
Котировки: 2.08 - 2.97 - 4.29
Матч первого круга: 4:1
Трансляция матча:
"Ахмат" – "Зенит"
На прошлой неделе "Ахмат" впервые проиграл под руководством Михаила Галактионова. Причем, после первого тайма была полная уверенность в том, что молодой специалист продолжит вести свою команду без поражений, но три пропущенных гола во второй половине встречи против "Краснодара" перевернули ситуацию с ног на голову. Безусловно, эта неприятная неудача может заставить руководителей грозненского клуба задуматься о целесообразности утверждения Галактионова на посту главного тренера, но все-таки логичнее будет делать выводы после заключительного матча первой части сезона. Тем более что в соперниках еще один большой клуб, победа над которым может всерьез изменить настроение всех причастных к "Ахмату" людей.
"Зенит" едет в Грозный после успешного выезда в Испанию. Обыграв "Реал Сосьедад", "питерцы" завоевали первое место в своем лигоевропейском квартете. И все бы было хорошо, но Роберто Манчини зачем-то смазал все впечатление фразой о том, что его команда выиграла группу, в которой она считалась третьей по силе. Было бы интересно узнать, кого итальянский наставник считает вторым по силе - "Русенборг" или "Вардар"? Впрочем, сейчас все внимание стоит переключить на внутренний чемпионат, где "Зенит" многими воспринимается как самый сильный клуб, но по результатам достаточно заметно уступает "Локомотиву". При этом нельзя сказать, что у "сине-бело-голубых" слишком большие шансы на победу в Грозном. Взять хотя бы статистику двух последних лет - в 2015-м и в 2016-м годах тогда еще "Терек" уверенно обыгрывал гостей из Санкт-Петербурга. Сможет ли Манчини прервать эту неприятную тенденцию? Ответ на этот вопрос можно будет узнать из прямой трансляции на "Матч ТВ".
11 декабря, 19:30, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: Швец – Ерохин
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев – Раванелли, Исмаэл Силва, Роши, Лео – Митришев
"Зенит": Лодыгин - Маммана, Кришито, Иванович, Жирков – Паредес, Краневиттер, Кузяев, Полоз, Кокорин – Ригони
Последние матчи: Н В Н В П / П Н В П В
Статистика личных встреч: 21 +6 =5 -10 20:35
Котировки: 4.45 - 3.32 - 1.91
Матч первого круга: 0:4
Трансляция матча:
"Тосно" - "Локомотив"
"Локомотив" закончил групповой этап Лиги Европы на позитивной ноте. В четверг он обыграл "Злин" и вышел в 1/16 финала. Заключительный матч этого года "железнодорожники" проведут в предстоящий понедельник в Санкт-Петербурге. Интересно, что "Тосно" является одной из тех трех команд, которым в нынешнем сезоне удалось обыграть подопечных Семина. Встреча прошла в середине августа, и тогда клуб из Ленинградской области победил со счетом 2:0. Стоит отметить, что в их новом сражении не сможет принять участие автор одного из голов в игре первого круга - Заболотный перебрал желтых карточек и получил автоматическую дисквалификацию. Не исключено, что Антон вообще больше не сыграет за "Тосно", поскольку на этой неделе появились новости о том, что нападающий достиг договоренности о переходе в "Зенит".
У "Локомотива" могут сыграть все форварды, в том числе самый опасный из них, который продолжает забивать в каждом матче, начиная с 23 ноября. От Фарфана уже пострадали "Копенгаген", "СКА-Хабаровск", "Рубин" и "Злин". На очереди "Тосно". Если учесть, что команда Парфенова в последних четырех турах пропускала в среднем по 4 гола, то кажется, что шансы Фарфана на продление своей результативной серии очень высоки. Впрочем, не нападающими едиными строится игра текущего лидера Премьер-Лиги. Важно отметить, что из-за повреждения, полученного в Оломоуце, рискует пропустить встречу с "Тосно" Коломейцев. В последнее время Семин постоянно доверял ему место в основе, но теперь, судя по всему, Юрию Павловичу придется сделать ставку на другого игрока.
11 декабря, 19:30, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: Заболотный – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Буйволов, Дугалич, Шахов – Палиенко, Марков, Мирзов, Трошечкин, Карницкий – Мухаметшин
"Локомотив": Коченков - Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Игнатьев – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан
Последние матчи: В П П В П / В Н В В В
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 2:0
Котировки: 4.30 - 3.21 - 1.98
Матч первого круга: 2:0
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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