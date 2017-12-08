Пришла пора заканчивать. Превью 20-го тура РФПЛ

"Урал" – "Арсенал"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Урал":

"Арсенал":

П П П

В В

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Динамо" – "Анжи"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Динамо":

"Анжи":

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В

П П

В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Рубин" – "СКА-Хабаровск"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Рубин":

"СКА-Хабаровск":

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П П

П П П П П

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Амкар" – "Краснодар"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Амкар":

"Краснодар":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Спартак":

ЦСКА:

В В В В

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В В В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Ростов" – "Уфа"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Ростов":

"Уфа":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Ахмат" – "Зенит"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Ахмат":

"Зенит":

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В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Тосно" - "Локомотив"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Тосно":

"Локомотив":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча: