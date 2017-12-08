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Криштиану Роналду: я лучший футболист в истории мирового футбола

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что считает себя выдающимся игроком за всю историю футбола. Напомним, португальский форвард в пятый раз за свою карьеру получил "Золотой мяч".

"Я лучший футболист в истории мирового футбола. Мои кумиры? Их было много. Я всегда акцентировал внимание на лучших во всех видах спорта. Так что одного спортсмена не было", - передает слова Роналду France Football.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 09:38
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(2)
№4 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 10:26) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В зенете сидящей на лавке дзюба против таких слов joy
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 10:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
ты просто гомик
Регистрация: 16.02.2016
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 09:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Болтун...
Но очень хорошо играющий в футбол.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 09:45) #
  • +1
  •  (9)
online

После Пеле, Марадоны и Месси
Регистрация: 10.10.2013
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