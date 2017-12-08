Криштиану Роналду: я лучший футболист в истории мирового футбола

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
07:19
Александр Коломейцев: не хотелось бы играть в плей-офф Лиги Европы с российскими командами (3)
Александр Коломейцев: не хотелось бы играть в плей-офф Лиги Европы с российскими командами (3)
05:22
Александр Хацкевич: как говорил Лобановский: мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать? (1)
Александр Хацкевич: как говорил Лобановский: мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать? (1)
03:47
Главный тренер "Реала Сосьедад" - о фанатах "Зенита": так себя вести нельзя, это неприятно (13)
Главный тренер "Реала Сосьедад" - о фанатах "Зенита": так себя вести нельзя, это неприятно (13)
02:06
Анатолий Мещеряков: мастерство игроков и главного тренера "Локомотива" сыграло решающую роль в матче
Анатолий Мещеряков: мастерство игроков и главного тренера "Локомотива" сыграло решающую роль в матче
01:41
"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ будут сеяными, "Спартак" - несеяным (28)
"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ будут сеяными, "Спартак" - несеяным (28)
01:38
Роберто Манчини: мы заняли первое место в группе, где мы изначально считались третьими по силе (16)
Роберто Манчини: мы заняли первое место в группе, где мы изначально считались третьими по силе (16)
01:04
Искусство с берегов Невы: голы-шедевры Ивановича и Паредеса принесли «Зениту» победу над «Реалом Сосьедад» (3)
Искусство с берегов Невы: голы-шедевры Ивановича и Паредеса принесли «Зениту» победу над «Реалом Сосьедад» (3)
Вчера, 23:42
"Фастав Злин" - "Локомотив": оценки игроков российской команды (5)
"Фастав Злин" - "Локомотив": оценки игроков российской команды (5)
Вчера, 23:31
Юрий Сёмин: боялся определённой недооценки соперника (3)
Юрий Сёмин: боялся определённой недооценки соперника (3)
Вчера, 23:01
Киевское "Динамо" и "Партизан" вышли в 1/16 финала Лиги Европы (1)
Киевское "Динамо" и "Партизан" вышли в 1/16 финала Лиги Европы (1)
Вчера, 23:00
"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф Лиги Европы (1)
"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф Лиги Европы (1)
Вчера, 22:53
Все четверо - с европейской весной. "Локо" прошёл группу (8)
Все четверо - с европейской весной. "Локо" прошёл группу (8)
Вчера, 22:36
Сборная Польши на ЧМ-2018 хочет базироваться в Сочи (10)
Сборная Польши на ЧМ-2018 хочет базироваться в Сочи (10)
Вчера, 22:22
Юрий Лодыгин - в воротах "Зенита" на матч с "Реалом Сосьедад" (26)
Юрий Лодыгин - в воротах "Зенита" на матч с "Реалом Сосьедад" (26)
Вчера, 22:20
Сборная России при жеребьевке Лиги наций будет в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Словакией (1)
Сборная России при жеребьевке Лиги наций будет в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Словакией (1)
Вчера, 22:09
Криштиану Роналду выиграл свой 5-й "Золотой мяч" (7)
Криштиану Роналду выиграл свой 5-й "Золотой мяч" (7)
Вчера, 22:00
Джанлуиджи Буффон стал 4-м в голосовании за "Золотой мяч" (1)
Джанлуиджи Буффон стал 4-м в голосовании за "Золотой мяч" (1)
Вчера, 21:54
Серхио Рамос - 6-й в голосовании за "Золотой мяч"
Серхио Рамос - 6-й в голосовании за "Золотой мяч"
Криштиану Роналду: я лучший футболист в истории мирового футбола
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что считает себя выдающимся игроком за всю историю футбола. Напомним, португальский форвард в пятый раз за свою карьеру получил "Золотой мяч".
"Я лучший футболист в истории мирового футбола. Мои кумиры? Их было много. Я всегда акцентировал внимание на лучших во всех видах спорта. Так что одного спортсмена не было", - передает слова Роналду France Football.
"Я лучший футболист в истории мирового футбола. Мои кумиры? Их было много. Я всегда акцентировал внимание на лучших во всех видах спорта. Так что одного спортсмена не было", - передает слова Роналду France Football.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.