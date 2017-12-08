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Равиль Сабитов: если Каррера уйдет, это будет мужественно и честно

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов, возглавляющий латвийскую "Елгаву", высказал мнение о поражении "Спартака" от "Ливерпуля" (0:7).

"Команда очень быстро сдалась и практически перестала сопротивляться после первого пропущенного гола. Самое главное, наверное, было удержать свои ворота в неприкосновенности и играть на быстрых ответных атаках. Тогда мы могли бы рассчитывать хотя бы на ничью, а при хорошем стечении обстоятельств и на победу.

Думаю, тактика была выбрана неправильно. Думаю, это связано с индивидуальностью каждого футболиста. Игроки "Ливерпуля" были сильны в этом компоненте как в индивидуальной технике, так и в индивидуально-тактическом мышлении, не говоря уже про командную игру.

Что касается Карреры, уйдет он или нет после этого матча, думаю, что поражение очень сильное, и если он так поступит, это будет мужественно и честно. Но я считаю, что это не тот случай, когда надо уходить. Игроки в данной ситуации просто раздавлены. Каждый прекрасно понимает, что одно дело проиграть 0:1 или 1:2, но ни в коем случае не 0:7. Потому что тут можно сказать, что футболистов положили на лопатки, и в мировом футболе они расписались в своем бессилии.

Конечно, это очень сильный психологический удар. Но следующая игра 10 декабря против ЦСКА. И я думаю, что "Спартак" выйдет из этой ситуации достойно, матч будет очень интересный. Не думаю, что они проиграют", - передает слова Сабитова "НСН".
Теги: Сабитов Спартак
Сегодня, 09:59
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3
(1)
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мясной
А это кто еще? всякие букашки таракашки без имени, прошлого и настоящего чего-то советуют. Смешно

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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 10:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А это кто еще? joy всякие букашки таракашки без имени, прошлого и настоящего чего-то советуют. Смешно
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: irv Курск (Сегодня, 10:09) #
  • 0
  •  (2)

Высказали помоему уже все! Даже тренер непонятно кого. Теперь хотелось бы услышать начальника транспортного цеха.


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
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