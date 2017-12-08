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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Трое болельщиков "Зенита" были ранены в Сан-Себастьяне
Испанская полиция арестовала пятерых болельщиков "Зенита" до начала матче Лиги Европы с "Реалом Сосьедад", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Diario Vasco.
Трое болельщиков петербургской команды были ранены. Сообщается, что инцидент произошел на площади Феррериас рядом со стадионом "Аноэта" за час до начала встречи.
Трое болельщиков петербургской команды были ранены. Сообщается, что инцидент произошел на площади Феррериас рядом со стадионом "Аноэта" за час до начала встречи.
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