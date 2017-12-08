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Трое болельщиков "Зенита" были ранены в Сан-Себастьяне

Испанская полиция арестовала пятерых болельщиков "Зенита" до начала матче Лиги Европы с "Реалом Сосьедад", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Diario Vasco.

Трое болельщиков петербургской команды были ранены. Сообщается, что инцидент произошел на площади Феррериас рядом со стадионом "Аноэта" за час до начала встречи.
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 10:29
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