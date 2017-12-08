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Егор Титов: 0:7 от "Ливерпуля" - это клеймо на всю жизнь

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов дал свою оценку фиаско красно-белых в матче Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:7).

"Я не знаю, откуда такое взялось, что "выигрывай и проходи дальше". Ну кто сказал, что "Спартак" сильнее "Ливерпуля"? Все было против "Спартака", просто все. И то, что надо было ехать на выезд к "Ливерпулю", и то, что команда Юргена Клоппа меньше трех голов дома не забивает, в то время как "Спартак" больше одного пропускает постоянно.

Кроме того, надо было учитывать, что не играл Комбаров. Не хочу сказать, что Комбаров - это таблетка от всех бед, но ему привычнее было бы играть в таком построении на своей позиции. Ведь Боккетти сегодня - далеко не тот Боккетти, который был при переходе в "Спартак", поэтому у меня сразу были опасения, что хорошего не жди.

Но и, конечно, выпало из игры несколько футболистов, очень плохо действовали два центральных полузащитника Глушаков и Фернандо. Скажем так, они провалили матч. И из центральной зоны забивались практически все голы, кроме четвертого, красивейшего мяча, забитого после подачи Милнера с фланга на Мане, и Салаха.

Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Перед столь важным матчем в чемпионате России с ЦСКА с одной стороны хорошо, что есть возможность "отмазаться" уже через три дня на четвертый, а с другой стороны - это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7. И соперник у тебя впереди ЦСКА, который сыграл достаточно неплохо против "Манчестер Юнайтед". Поэтому кто сегодня в лучшей форме и лучшем психологическом состоянии - это большой-большой вопрос", - цитирует Титова "Спорт уик-энд".
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 10:34
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№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 10:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Егорка, ну ты то куда? Лавры гнилого языка оленичева захотелось ?

И это ветераны Спартака. Печаль
Регистрация: 28.11.2017
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