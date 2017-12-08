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Илья Геркус: работа по усилению состава ведется постоянно

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб постоянно рассматривает варианты для усиления команды.

"Что касается вопроса усиления, мы обсуждаем, кого, как, насколько это возможно, на какую позицию. Работа идет, постоянно ведем разговоры. Если все сложится, то усиление будет", - передает слова Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 10:58
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№2 Написал: Игорёк (Сегодня, 12:11) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
главное чтобы игрока наподобие Хенти не купили,1 гол с пенальти,выдающая статистика у него была
Регистрация: 1.01.2017
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Берите не играющего Караваева. Его отдадут теперь еще дешевле, пока совсем в стоимости не потерял.


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Never cared for what they do
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Регистрация: 3.05.2012
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