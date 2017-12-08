Илья Геркус: работа по усилению состава ведется постоянно

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
07:19
Александр Коломейцев: не хотелось бы играть в плей-офф Лиги Европы с российскими командами (4)
Александр Коломейцев: не хотелось бы играть в плей-офф Лиги Европы с российскими командами (4)
05:22
Александр Хацкевич: как говорил Лобановский: мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать? (1)
Александр Хацкевич: как говорил Лобановский: мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать? (1)
03:47
Главный тренер "Реала Сосьедад" - о фанатах "Зенита": так себя вести нельзя, это неприятно (18)
Главный тренер "Реала Сосьедад" - о фанатах "Зенита": так себя вести нельзя, это неприятно (18)
02:06
Анатолий Мещеряков: мастерство игроков и главного тренера "Локомотива" сыграло решающую роль в матче
Анатолий Мещеряков: мастерство игроков и главного тренера "Локомотива" сыграло решающую роль в матче
01:41
"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ будут сеяными, "Спартак" - несеяным (30)
"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ будут сеяными, "Спартак" - несеяным (30)
01:38
Роберто Манчини: мы заняли первое место в группе, где мы изначально считались третьими по силе (18)
Роберто Манчини: мы заняли первое место в группе, где мы изначально считались третьими по силе (18)
01:04
Искусство с берегов Невы: голы-шедевры Ивановича и Паредеса принесли «Зениту» победу над «Реалом Сосьедад» (4)
Искусство с берегов Невы: голы-шедевры Ивановича и Паредеса принесли «Зениту» победу над «Реалом Сосьедад» (4)
Вчера, 23:42
"Фастав Злин" - "Локомотив": оценки игроков российской команды (5)
"Фастав Злин" - "Локомотив": оценки игроков российской команды (5)
Вчера, 23:31
Юрий Сёмин: боялся определённой недооценки соперника (3)
Юрий Сёмин: боялся определённой недооценки соперника (3)
Вчера, 23:01
Киевское "Динамо" и "Партизан" вышли в 1/16 финала Лиги Европы (1)
Киевское "Динамо" и "Партизан" вышли в 1/16 финала Лиги Европы (1)
Вчера, 23:00
"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф Лиги Европы (1)
"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф Лиги Европы (1)
Вчера, 22:53
Все четверо - с европейской весной. "Локо" прошёл группу (8)
Все четверо - с европейской весной. "Локо" прошёл группу (8)
Илья Геркус: работа по усилению состава ведется постоянно
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб постоянно рассматривает варианты для усиления команды.
"Что касается вопроса усиления, мы обсуждаем, кого, как, насколько это возможно, на какую позицию. Работа идет, постоянно ведем разговоры. Если все сложится, то усиление будет", - передает слова Геркуса ТАСС.
"Что касается вопроса усиления, мы обсуждаем, кого, как, насколько это возможно, на какую позицию. Работа идет, постоянно ведем разговоры. Если все сложится, то усиление будет", - передает слова Геркуса ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.