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Егор Титов: извините, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет?

Тренер "Енисея" Егор Титов высказал мнение по поводу жеребьевки для сборной России на ЧМ-2018.

"Извините за выражение, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет? Откуда у большинства наших специалистов, болельщиков такое самоуверенное мнение, что нам повезло с Египтом? Мы что, каждые два года играем в финалах Лиги Европы, в плей-офф чемпионата Европы? Я уж не говорю про чемпионаты мира.

Откуда такая уверенность? Меня это поражает. Скажем так: гарантий в этой группе нет никаких, это мягко говоря, а возможно, и всё будет плохо. Поэтому у меня оптимизма, честно говоря, не много.

А матч "Спартака" на "Энфилде", где играли "сборники", внушил ещё большую тревогу. Ведь именно в таких матчах и проверяется качество футболистов. Заметьте, в "Ливерпуле" футболисты высокого класса, но не Месси и не Роналду. Так что такие самоуверенные ожидания меня просто убивают.

На чемпионате мира будут играть футболисты самого высокого уровня, с предельной мотивацией. 0:7 мы получили от "Ливерпуля", так что же тогда может быть там?" - цитирует Титова "Спорт уик-энд".
Теги: Титов Сборная России
Сегодня, 10:59
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8
(6)
№8 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 11:58) #
  • +3
  •  (3)
online

Я не понимаю...почему наша сборная должна выходить из группы...давайте не каркать.


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:36) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ВОТ, яркое представление свинячьего образа мышления, Салах над ними надругался и уже паника с далеко идущими выводами по всем фронтам
С каких это пор у нас спартак ассоциируется со сборной? Другая команда, и Египет ей по зубам уж точно. Нельзя из-за одного Салаха посыпать голову пеплом, Егорка.

Цитата: utekay
А с какого хрена Титов так разговорился?

Он отрабатывает назад, после оптимистических прогнозов на Лив-Спар. Ветер дунул в другую сторону, и как качественный, фирменный, распиаренный флюгер, ему надо снова сделать умный вид, но уже с учетом последних событий.
Дед Рейнгольд -детство, отрочество, юность. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
А с какого хрена Титов так разговорился?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: XERX - (Сегодня, 11:21) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: блумфонтейн
Цитата: Титя Бромантан
А матч "Спартака" на "Энфилде", где играли "сборники", внушил ещё большую тревогу.

Так это как раз и показывает, что от этих джикий нужно очищать нашу сборную...

А играть то кто будет???или ты так,просто буркнуть???
Регистрация: 23.05.2009
№4 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 11:16) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
меня это тоже удивляет
Египет в этом году играл в финале КАН
проиграв только Камеруну 1-2
там хорошая команда
Регистрация: 24.11.2008
№3 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 11:16) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Ну да, один Салах чего стоит.


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
№2 Написал: блумфонтейн (Сегодня, 11:14) #
  • -4
  •  (12)

Цитата: Титя Бромантан
А матч "Спартака" на "Энфилде", где играли "сборники", внушил ещё большую тревогу.

Так это как раз и показывает, что от этих джикий нужно очищать нашу сборную...
Регистрация: 16.06.2015
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 11:06) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
а там будет полный вынос тела
Регистрация: 3.02.2011
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