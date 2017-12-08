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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Егор Титов: извините, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет?
Тренер "Енисея" Егор Титов высказал мнение по поводу жеребьевки для сборной России на ЧМ-2018.
"Извините за выражение, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет? Откуда у большинства наших специалистов, болельщиков такое самоуверенное мнение, что нам повезло с Египтом? Мы что, каждые два года играем в финалах Лиги Европы, в плей-офф чемпионата Европы? Я уж не говорю про чемпионаты мира.
Откуда такая уверенность? Меня это поражает. Скажем так: гарантий в этой группе нет никаких, это мягко говоря, а возможно, и всё будет плохо. Поэтому у меня оптимизма, честно говоря, не много.
А матч "Спартака" на "Энфилде", где играли "сборники", внушил ещё большую тревогу. Ведь именно в таких матчах и проверяется качество футболистов. Заметьте, в "Ливерпуле" футболисты высокого класса, но не Месси и не Роналду. Так что такие самоуверенные ожидания меня просто убивают.
На чемпионате мира будут играть футболисты самого высокого уровня, с предельной мотивацией. 0:7 мы получили от "Ливерпуля", так что же тогда может быть там?" - цитирует Титова "Спорт уик-энд".
"Извините за выражение, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет? Откуда у большинства наших специалистов, болельщиков такое самоуверенное мнение, что нам повезло с Египтом? Мы что, каждые два года играем в финалах Лиги Европы, в плей-офф чемпионата Европы? Я уж не говорю про чемпионаты мира.
Откуда такая уверенность? Меня это поражает. Скажем так: гарантий в этой группе нет никаких, это мягко говоря, а возможно, и всё будет плохо. Поэтому у меня оптимизма, честно говоря, не много.
А матч "Спартака" на "Энфилде", где играли "сборники", внушил ещё большую тревогу. Ведь именно в таких матчах и проверяется качество футболистов. Заметьте, в "Ливерпуле" футболисты высокого класса, но не Месси и не Роналду. Так что такие самоуверенные ожидания меня просто убивают.
На чемпионате мира будут играть футболисты самого высокого уровня, с предельной мотивацией. 0:7 мы получили от "Ливерпуля", так что же тогда может быть там?" - цитирует Титова "Спорт уик-энд".
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