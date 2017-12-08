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Александр Бубнов: у "Спартака" сейчас проблем ничуть не меньше, чем у ЦСКА

Известный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч 20-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА.

"Прогноз: 1:1. Если бы не провальная игра "Спартака" с "Ливерпулем", то, скорее всего, поставил бы на красно-белых. Но выезд в Англию продемонстрировал, что проблем у "Спартака" ничуть не меньше, чем у ЦСКА.

Армейцы в любом случае дали бы бой принципиальному сопернику, но теперь – как минимум", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак ЦСКА
Сегодня, 11:28
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