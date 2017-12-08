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Аркадий Дворкович: решение МОК к чемпионату мира-2018 не относится

Вице-премьер России Аркадий Дворкович уверен, что рисков для проведения чемпионата мира 2018 года из-за решения Международного олимпийского комитета отстранить Россию нет.

"Я считаю, что, просто в отношении конкретно именно к Олимпиаде было принято решение, но это к чемпионату мира это не относится", - передает слова Дворковича "Р-Спорт".

Ранее Дворкович посоветовал российским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018.
Теги: Дворкович
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