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Дмитрий Аленичев: из нашего манежа все соперники уезжают со слезами на глазах

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал о результатах первой части сезона в ФНЛ и лидерстве своих подопечных.

"Такую задачу я для себя ставил, поэтому ждал этого от всех ребят. Ни о пятёрке, ни о тройке речь не шла - я максималист и как тренер, и как человек, так что хотел быть только первым. Но лидерство - в первую очередь результат трудолюбия моей команды, а затем уже мой вклад.

С большинством ребят я познакомился уже непосредственно в Красноярске, затем мы добавили трёх-четырёх игроков. В прошлом году мой друг Андрей Тихонов занял с "Енисеем" третье место. Я понял, что можно замахнуться на большее.

Что касается красноярских реалий, то сибирские морозы уже увидел - "-25" в октябре! Хорошо, что местные предупредили. Но вообще Красноярский край впечатлил. Первое впечатление - местная кухня, а точнее, просто сумасшедшая рыба. В Москве друзья были просто шокированы, когда привёз им этот деликатес.

Второе - наш прекрасный манеж, из которого все соперники уезжают со слезами на глазах. Третье - Бобровый Лог, потрясающее место на окраине Красноярска. Летом можно гулять по лесам и горам, зимой - горнолыжный курорт. И последнее, конечно, наши невероятные болельщики.

То, что гостям неудобно и непривычно играть в манеже, - неправда, отговорки. С кем бы ни говорили - с коллегами-тренерами или футболистами соперника - все отмечают: у нас очень комфортный манеж с отличным полем, кондиционерами и правильной температурой", - передает слова Аленичева "Чемпионат".
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 11:50
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:07) #
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Дима, а почему в Спартаке не ставил такие задачи?
пс рыбка там действительно знатная)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: 13iv74
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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 11:57) #
  • -5
  •  (5)
online

Баран...
Регистрация: 22.11.2014
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