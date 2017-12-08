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ЦСКА заработал в еврокубках больше всех среди российских клубов

Московский ЦСКА получит наибольшие призовые от УЕФА среди российских клубов, выступающих в еврокубках, передает ТАСС.

Сообщается, что армейцы заработают €17,7 млн без учета отчислений от телетрансляций.

Московский "Спартак" пополнит свой бюджет на сумму не менее €16,2 млн. "Зенит" получит минимум €5,62 млн, а доход "Локомотива" от выступления в еврокубках этого сезона составит не меньше €5,02 млн.

"Краснодар" вылетел из еврокубков еще в августе, но и выступление в квалификации Лиги Европы принесло €480 тыс.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:41
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17
(2)
№17 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 13:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это все давно известно - победитель ЛЕ получает меньше чем команда которая проиграла все матчи но в ЛЧ
Регистрация: 7.06.2017
№16 Написал: Батька (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (1)
online

Спартака 3 ничьи + 1 победа (3 ляма) а у коней - 3 победы (4,5 ляма) .... вот и разница , остальное все одинакого, за группу там чуть больше 10 и так далее ....
Регистрация: 9.09.2016
№15 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:27) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Цитата: scorpion 69
хм непонятки какие то


Количество очков сравните, непонятливый...

Цитата: serega_user
Но я так понимаю за квалификацию платят только вылетевшим командам


Насколько я понимаю, существует бонус за выход в группу...

но точно так же вроде и Спартак сразу получил сумму за попадание в группу ЛЧ, как и мы, но нам еще постараться пришлось


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№14 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: scorpion 69
хм непонятки какие то


Количество очков сравните, непонятливый...

Цитата: serega_user
Но я так понимаю за квалификацию платят только вылетевшим командам


Насколько я понимаю, существует бонус за выход в группу...
Регистрация: 26.01.2007
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:15) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Малавата будет

со слов Фурсенко зенит самый прибыльный клуб России smile
Регистрация: 3.08.2016
№12 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
это да...а квалификацию тут учитывают?или за нее не платят?

да хрен знает как они там считают деньги smile ну в принципе гугл в помощь
Но я так понимаю за квалификацию платят только вылетевшим командам


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Малавата будет confused надо ЛЕ выигрывать


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:07) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Цитата: scorpion 69
ЛЧ всегда дороже котировался чем КУЕФА и щас ЛЕ,но кони одинаково закончили на 3 месте вместе с мясом,это выходит с мяса сняли бабло за проигрыш Ливеру? хм непонятки какие то

За победу 1.5ляма, за ничью 0.5. Вот и будет тебе разница) 4.5 армейцы получили и спартак 3 ляма. Отсюда и разница в 1.5 лимона

это да...а квалификацию тут учитывают?или за нее не платят?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№9 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Разница со Спартаком, видимо, из-за квалификации.
Регистрация: 12.02.2014
№8 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Говорят теперь Карере в алкомаркетах сразу 0.7 предлагают
Регистрация: 7.06.2017
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:01) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: scorpion 69
ЛЧ всегда дороже котировался чем КУЕФА и щас ЛЕ,но кони одинаково закончили на 3 месте вместе с мясом,это выходит с мяса сняли бабло за проигрыш Ливеру? хм непонятки какие то

За победу 1.5ляма, за ничью 0.5. Вот и будет тебе разница) 4.5 армейцы получили и спартак 3 ляма. Отсюда и разница в 1.5 лимона


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:00) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Особо приятно было заканчивать игру в Манчестере полностью Российский составом!
Регистрация: 22.11.2009
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:00) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: scorpion 69
ЛЧ всегда дороже котировался чем КУЕФА и щас ЛЕ,но кони одинаково закончили на 3 месте вместе с мясом,это выходит с мяса сняли бабло за проигрыш Ливеру? хм непонятки какие то

кони набрали на 3 очка больше. Что непонятного то?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 12:58) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ЛЧ всегда дороже котировался чем КУЕФА и щас ЛЕ,но кони одинаково закончили на 3 месте вместе с мясом,это выходит с мяса сняли бабло за проигрыш Ливеру? хм непонятки какие то
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:57) #
  • -7
  •  (9)

Им надо - они на это существуют, на звонкое евроочко.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:52) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы, будет еще возможность весной добавить
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: evgenij (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Терек»
не иначе заговоренные как играя в 10 игроков добиваются успехов в чемпе и в лч денег заработали не понятно одни народные знают чемоданы кабинеты и тд laughing
Регистрация: 27.11.2017
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