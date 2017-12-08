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Фанаты "Зенита" подрались с болельщиками "Реала Сосьедад" (видео)

В интернете появилось видео столкновения фанатов "Зенита" и "Реала Сосьедад". Видеоролик опубликован в твиттере.

Напомним, ранее сообщалось, что трое болельщиков сине-бело-голубых были ранены в Сан-Себастьяне, а пятеро задержаны испанской полицией.

Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 12:51
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6
(3)
№6 Написал: zeracool москва (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
футбол должен быть праздником для болельщиков,а получается наоборот.......

а получается праздник для была..пожечь, подраться, поорать...само реализоваться так скажем..
Регистрация: 15.03.2009
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь перепало там пиротехникам-дебилам


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: ластелин овец Москва (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Быдло тупое дерется из-за того, что 22 миллионера гоняют мячик по траве ) Умора.
Регистрация: 7.12.2017
№3 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:00) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Кто кому набросил по-итогу?

как обычно наши гейропским smile
Регистрация: 3.02.2011
№2 Написал: SVN (Сегодня, 13:00) #
  • +4
  •  (6)
online

футбол должен быть праздником для болельщиков,а получается наоборот.......
Регистрация: 22.10.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:58) #
  • -1
  •  (5)

Кто кому набросил по-итогу?
Регистрация: 3.03.2007
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