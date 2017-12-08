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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фанаты "Зенита" подрались с болельщиками "Реала Сосьедад" (видео)
В интернете появилось видео столкновения фанатов "Зенита" и "Реала Сосьедад". Видеоролик опубликован в твиттере.
Напомним, ранее сообщалось, что трое болельщиков сине-бело-голубых были ранены в Сан-Себастьяне, а пятеро задержаны испанской полицией.
Напомним, ранее сообщалось, что трое болельщиков сине-бело-голубых были ранены в Сан-Себастьяне, а пятеро задержаны испанской полицией.
Zenit hooligans attacked Real Sociedad fans before yesterday's Europa League clash. pic.twitter.com/HdtKAXmTu1— Hools (@Hoolsnet) December 8, 2017
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