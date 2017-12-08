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Nike выпустил новые бутсы в честь получения Криштиану Роналду пятой награды "Золотой мяч"

Компания Nike выпустила новые бутсы Mercurial Superfly CR7 Quinto Triunfo в честь победы форварда "Реала" Криштиану Роналду в голосовании на приз "Золотой мяч".

Напомним, Роналду стал обладателем награды 5-й раз в своей карьере и догнал по количеству этих трофеев форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Теги: Роналду
Сегодня, 13:16
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
ну а фотку приложить? (о, вот теперь прикрепили)
вообще видимо только визуальный дизайн изменен, не более
за день новых технологий не внедрить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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